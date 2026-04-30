Poluare masivă în Suceava: amendă de 60.000 de lei pentru deversarea apelor uzate

30 apr. 2026, 10:16
Poluare Suceava

Sursă: Realitatea.Net

Un operator din industria lactatelor a fost sancționat drastic de Garda de Mediu Suceava după ce a deversat ape uzate tehnologice într-un pârâu din apropierea unității de producție.

„În urma controlului efectuat de comisarii noștri, s-a constatat că negestionarea corecta a apelor uzate tehnologice rezultate in urma proceselor de productie a dus la afectarea grava a calitatii apei și ecosistemului local. Protejarea resurselor naturale nu este opțională, iar neglijența în gestionarea deșeurilor lichide atrage consecințe pe măsură”, a transmis comisarul șef al Gărzii de Mediu Suceava, George Mîndruță.

Operatorul a primit o amendă contravențională în valoare de 60.000 lei.

De asemenea, au fost dispuse măsuri obligatorii pentru eliminarea sursei de poluare și monitorizarea strictă a evacuărilor.

„Mediul înconjurător nu este un coș de gunoi pentru procesele industriale.

Rămânem vigilenți și sancționăm orice abatere care pune în pericol sănătatea apelor noastre”, a conchis George Mîndruță.

poluare, amenda, suceava, garda de mediu, parau, ape uzate

