Poluare masivă în Suceava: amendă de 60.000 de lei pentru deversarea apelor uzate
Un operator din industria lactatelor a fost sancționat drastic de Garda de Mediu Suceava după ce a deversat ape uzate tehnologice într-un pârâu din apropierea unității de producție.
„În urma controlului efectuat de comisarii noștri, s-a constatat că negestionarea corecta a apelor uzate tehnologice rezultate in urma proceselor de productie a dus la afectarea grava a calitatii apei și ecosistemului local. Protejarea resurselor naturale nu este opțională, iar neglijența în gestionarea deșeurilor lichide atrage consecințe pe măsură”, a transmis comisarul șef al Gărzii de Mediu Suceava, George Mîndruță.
Operatorul a primit o amendă contravențională în valoare de 60.000 lei.
De asemenea, au fost dispuse măsuri obligatorii pentru eliminarea sursei de poluare și monitorizarea strictă a evacuărilor.
„Mediul înconjurător nu este un coș de gunoi pentru procesele industriale.
Rămânem vigilenți și sancționăm orice abatere care pune în pericol sănătatea apelor noastre”, a conchis George Mîndruță.
Citește și:
- 11:11 - Metrorex îl acuză pe Radu Miruță că a blocat scumpirea cartelelor, de la 1 mai, deși executivul ar avea o datorie de 1,2 miliarde de lei
- 11:04 - Românii plătesc prețul crizei politice: cursul leu-euro va depăși 5,2 lei. Guvernul ar putea crește TVA la 24%
- 10:57 - Salvamontiștii, mobilizare amplă de 1 Mai: peste 600 de oameni în teren. Recomandări pentru turiști
- 10:51 - Albinele pot număra: Descoperirea surprinzătoare care schimbă tot ce știam despre inteligența insectelor
