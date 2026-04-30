Alocațiile copiilor ar putea scădea la 100 de lei! Cine sunt cei care vor primi, în schimb, 350 de lei lunar - proiect

Sursă: Realitatea.net

Alocația copiilor cu vârste între 3 și 18 ani, care este acum de 292 de lei, ar putea fi redusă la 100 de lei. Diferența de aproape 200 de lei ar urma să fie mutată într-o „bursă de prezență”, la care s-ar adăuga încă 50 de lei. În total, copiii care merg constant la grădiniță sau la școală ar putea primi 350 de lei lunar.

Propunerea apare într-un proiect depus miercuri la Senat de parlamentari UDMR. Inițiatorii spun că măsura are ca scop reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii. Dacă va fi adoptată, schimbarea s-ar aplica din anul școlar 2027-2028.

Cum s-ar împărți banii: 100 de lei alocație și 250 de lei bursă

În prezent, copiii de peste 3 ani primesc 292 de lei pe lună, indiferent dacă merg sau nu la școală. Proiectul propune ca alocația garantată să scadă la 100 de lei, iar restul banilor să fie acordați sub forma unei burse de prezență.

Bursa ar avea o valoare minimă de 250 de lei pe lună și ar fi condiționată de frecventarea cursurilor. Practic, suma totală ar crește de la 292 de lei la 350 de lei, dar doar pentru copiii care îndeplinesc condițiile din proiect. Vicepreședintele comisiei de învățământ, Szabo Odon, inițiator al proiectului, susține că modelul a mai fost folosit în trecut și că a dat rezultate.

„A mai fost acest sistem în care alocația era condiționată de prezență la școală și a mers”, a spus acesta.

Cine ar primi bursa de prezență

Bursa de prezență ar urma să fie acordată preșcolarilor și elevilor care merg la cursuri și care au media 10 la purtare sau calificativul „Foarte Bine” la purtare la finalul anului școlar anterior. În cazul copiilor de grădiniță, proiectul prevede o excepție. Aceștia ar putea primi bursa chiar dacă au absențe nemotivate, dar în limita a maximum 5 zile pe lună. Bursa ar urma să fie acordată și în vacanțele școlare. Totuși, copiii care depășesc limita de absențe la finalul anului școlar nu ar mai primi bursa în vacanța de vară.

Inițiatorii susțin că proiectul nu condiționează direct alocația, ci creează un mecanism separat: bursa de prezență. Ei invocă datele privind abandonul școlar și faptul că, după decizia Curții Constituționale din 2006, alocația nu a mai putut fi condiționată de prezența la școală.

„Bani în plus nu avem așa că, având în vedere decizia Curții din 2006 și datele care arată o creștere a abandonului școlar după ce copiii nu au mai fost obligați să vină la școală și să primească bani, am propus să împărțim alocația și restul banilor, să îi dăm sub formă de bursă pentru prezență, pentru că legea oricum condiționează bursele de prezență”, a spus Szabo Odon.

În expunerea de motive, inițiatorii spun că scopul este stimularea prezenței la cursuri, reducerea absenteismului și prevenirea abandonului școlar.

Legea educației prevede deja că părinții sau reprezentanții legali trebuie să asigure participarea copiilor la cursuri pe toată durata învățământului obligatoriu. Dacă această obligație nu este respectată, părinții pot fi sancționați cu amendă între 1.000 și 5.000 de lei. Szabo Odon spune însă că amenzile nu au fost suficiente pentru a rezolva problema.

„Nu merge cu aceste amenzi, trebuie să recunoaștem. Avem multe situații și totuși nu am reușit să avem peste tot o intervenție generalizată”, a afirmat parlamentarul.

Copiii de grădiniță ar putea primi și bursă socială

Proiectul propune și acordarea bursei sociale pentru copiii de la grădiniță, nu doar pentru elevi. Măsura este justificată prin nevoia de sprijin pentru copiii din medii vulnerabile încă din etapa educației timpurii. Szabo Odon susține că, în unele cazuri, un copil de grădiniță ar putea ajunge să primească aproximativ 500 de lei, dacă beneficiază atât de bursa de prezență, cât și de bursa socială.

„Cu această inițiativă se întâmplă două lucruri, pentru că dacă duci și ai copil mic, bursa socială îți va reveni și la nivelul de zonă de preșcolar, ceea ce e important. Și aceea este legată tot de prezență și dacă vine și bursa de prezență, această sumă de bursă în zona vulnerabilă ar putea ajunge pentru zona de grădiniță undeva la 500 lei”, a spus Szabo Odon.

În expunerea de motive sunt invocate date privind neparticiparea școlară. Potrivit documentului, 214.936 de copii cu vârste între 7 și 17 ani erau în afara școlii la 1 ianuarie 2023. La finalul anului 2024, numărul ar fi ajuns la aproximativ 250.000, potrivit datelor Băncii Mondiale menționate în proiect. În anul școlar 2021-2022, 33.882 de elevi au abandonat școala. Dintre aceștia, 19.124 erau în ciclul primar și gimnazial, iar 14.758 la liceu sau în învățământ profesional.

Ce alocații ar rămâne neschimbate

Proiectul nu modifică toate alocațiile. Pentru copiii de până la 3 ani, alocația ar rămâne la 719 lei. Aceeași sumă ar urma să fie acordată și copiilor cu handicap, cu vârste între 3 și 18 ani. Pentru copiii între 3 și 18 ani, alocația ar fi de 100 de lei, începând cu drepturile aferente lunii septembrie 2027. Sumele ar urma să fie indexate anual cu rata medie a inflației, comunicată de Institutul Național de Statistică.

Propunerea a fost depusă la Senat și trebuie să treacă prin dezbatere parlamentară. Abia după vot și promulgare ar putea intra în vigoare. Dacă va fi adoptată în forma actuală, schimbarea s-ar aplica din anul școlar 2027-2028 și ar modifica modul în care statul acordă sprijin financiar copiilor între 3 și 18 ani.