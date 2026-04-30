Albinele pot număra: Descoperirea surprinzătoare care schimbă tot ce știam despre inteligența insectelor

Albine ar putea avea capacitatea de a număra, potrivit unor cercetări recente care le-au analizat „abilitățile matematice”.

Descoperirea, publicată în revista Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences și citată de Science Alert , contrazice ideea anterioară conform căreia aceste insecte reacționează doar la tipare vizuale, fără a înțelege cantitățile.

Cercetătorii au reevaluat datele existente folosind un model matematic adaptat modului în care albinele percep mediul. Rezultatele indică faptul că acestea nu răspund doar la complexitatea imaginilor, ci pot distinge efectiv numărul de obiecte. Într-un experiment realizat în 2019, albinele au reușit să asocieze simboluri cu valori numerice cu o precizie de până la 80%, sugerând existența unor procese cognitive mai avansate decât se credea.

Descoperirea este importantă în contextul dezbaterilor privind inteligența acestor insecte. Mirko Zanon a explicat că rezultatele contrazic criticile potrivit cărora albinele ar reacționa doar la modele vizuale, fără să „numere” propriu-zis.

Testele anterioare au arătat că, după o perioadă de antrenament, albinele puteau recunoaște corect simboluri numerice în proporție de 75–80%. În condiții de testare mai apropiate de realitate, performanța a scăzut la aproximativ 60–65%, dar a rămas peste nivelul întâmplării, ceea ce indică o capacitate reală de a distinge cantități.

Totuși, unele studii au sugerat că aceste rezultate ar putea fi influențate de modul diferit în care albinele văd lumea. Din cauza ochilor compuși, ele percep mai greu detaliile fine, ceea ce a dus la ipoteza că ar folosi indicii vizuale non-numerice. Scarlett Howard subliniază că este esențial să înțelegem perspectiva specifică fiecărei specii înainte de a trage concluzii despre inteligența animalelor.

Pentru a clarifica aceste aspecte, oamenii de știință au reinterpretat datele ținând cont de acuitatea vizuală a albinelor. Analiza a arătat că legătura dintre complexitatea imaginilor și numărul de obiecte este mai slabă decât se credea, ceea ce susține ideea că insectele reacționează la cantitate, nu doar la aspectul vizual.

În concluzie, rezultatele indică faptul că albinele sunt capabile să perceapă și să diferențieze numerele, o abilitate care schimbă modul în care este înțeleasă inteligența acestor insecte și, mai larg, a lumii animale, scrie aceeași sursă.

Realitatea.NET | Cât de periculoasa poate să fie apa de gură pentru inimă. Ce arată studiile științifice recente