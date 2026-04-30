Bolojan, despre suspendarea lui Nicușor Dan: „O acțiune de genul acesta ar fi posibilă. N-aș avea încredere în PSD”

Sursă: realitatea.net

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi că nu exclude posibilitatea unei suspendări a președintelui Nicușor Dan, având în vedere comportamentul actual al conducerii PSD. Bolojan a afirmat că nu are încredere în PSD din cauza „minciunilor vehiculate în spațiul public" și a „limbajului dublu" folosit în această perioadă.

„Nu pot să fac astfel de afirmaţii cu certitudine. Dar, la modul în care am văzut că s-au derulat lucrurile în ultimii ani, inclusiv cu actuala conducere a PSD, acţiuni de genul acesta ar fi posibile şi eu n-aş avea încredere în conducerea PSD, pentru că, prin tot ce au făcut în această perioadă, prin minciunile pe care le-au vehiculat în spaţiul public, prin lipsa de răspundere, prin dubla măsură şi prin limbajul dublu, nu te poţi baza pe astfel de afirmaţii", a declarat Bolojan, joi, la Rock FM.

Exemplul Grindeanu, Bruxelles vs. realitate

Bolojan a invocat declarațiile președintelui PSD, Sorin Grindeanu, care a asigurat la Bruxelles că social-democrații nu vor colabora cu AUR, pentru ca ulterior să inițieze o moțiune de cenzură alături de această formațiune.

Advertising

Advertising

„Cel puţin ăsta e punctul meu de vedere şi nu are legătură cu persoana mea, ci doar cu ce s-a întâmplat în toată această perioadă.

Doar trebuie să faci o analiză. Gândiţi-vă că am spus, domnul Grindeanu s-a dus la Bruxelles şi are declaraţiile dânsului că nu va fi niciun fel de colaborare cu AUR. Şi astăzi, prin ceea ce se întâmplă, se invalidează total această declaraţie. Şi aşa mai departe.

Putem să luăm foarte multe situaţii de genul acesta şi, aşa cum v-am spus, nu te poţi baza pe astfel de angajamente", a mai transmis premierul Bolojan.