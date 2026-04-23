La ora 11.00 a început ședința de Guvern fără miniștrii PSD. Aceștia vor veni, însă, la Palatul Victoria de la ora 14.00, atunci când își vor depune demisiile. Conform surselor Realitatea PLUS, social-democrații iau în calcul să depună o sesizare la CCR pentru a-l chema pe Ilie Bolojan în Parlament să ceară vot de încredere. Ma mult, și varianta depunerii unei moțiuni de cenzură este încă pe masa PSD. Între timp, apar noi scenarii pentru înlocuirea premierului Bolojan. Potrivit unor surse, a fost luată în calcul inclusiv varianta unui premier independent.