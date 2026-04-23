În prezent, legislația oferă facilități pentru transportul rutier, dar nu prevede măsuri similare pentru transportul feroviar, ceea ce generează un dezechilibru major în piață.
Inițiativa legislativă vine într-un context economic dificil, în care eficiența transportului de marfă devine esențială pentru stabilitatea lanțurilor de aprovizionare.
„Reducerea presiunii asupra transportului rutier și valorificarea capacităților existente ale transportului feroviar reprezintă măsuri de prudență economică și de eficientizare a utilizării resurselor”, se precizează în expunerea de motive. Totodată, proiectul legislativ valorifică avantajele transportului feroviar și capacitatea existentă a infrastructurii naționale.
„Comparativ, transportul unor volume mari de marfă pe cale feroviară implică un consum agregat de carburant semnificativ redus față de alternativa rutieră, contribuind la optimizarea costurilor logistice și la diminuarea presiunilor asupra infrastructurii rutiere”, conform expunerii de motive.
Măsura are ca efect creșterea competitivității transportului feroviar de marfă, reechilibrarea modurilor de transport și optimizarea fluxurilor logistice.
Prin această inițiativă, AUR propune o măsură concretă pentru corectarea unui dezechilibru fiscal și pentru susținerea unui sector strategic al economiei naționale.