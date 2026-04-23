„Violența împotriva femeilor este unul dintre cele mai înjositoare și degradante comportamente”, a transmis șeful statului, subliniind că acest tip de agresiune a fost „mult timp fie ignorată, fie insuficient abordată, cu consecințe dramatice”.

Nicușor Dan a salutat inițiativa parlamentarilor care au promovat modificările legislative, apreciind că noua lege „transformă angajamentul statului român de a garanta siguranța femeilor și copiilor într-un mecanism concret de prevenție, oferind autorităților instrumentele necesare pentru a interveni la timp, înainte ca violența să devină o tragedie”.

Legea prevede pedepse aspre pentru agresori și promovează măsuri active de prevenire a femicidului și a violenței domestice.

Nicușor Dan a descris actul normativ drept „un pas deosebit de important" atât spre conștientizarea cauzelor abuzurilor, cât și spre „o justiție mai eficientă, mai umană, care nu doar sancționează dur agresorii, ci înțelege și previne activ suferința celor mai vulnerabili dintre noi”.