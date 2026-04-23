Intervenția poliției

Potrivit informațiilor transmise de autorități, autoturismul a fost observat inițial în zona kilometrului 182, deplasându-se pe sens opus, pe banda a doua. Echipajele de poliție au reușit să oprească mașina în apropierea kilometrului 160 al autostrăzii, după ce șoferul a parcurs o distanță considerabilă în condiții extrem de periculoase.

Testarea cu aparatul etilotest a arătat că bărbatul nu consumase alcool. Acesta este din județul Vrancea și figura în evidențe cu două abateri rutiere anterioare, fără incidente majore.

Sancțiuni aplicate

În urma incidentului, șoferul a fost sancționat cu 9 puncte de amendă, în valoare de 1.822,5 lei. De asemenea, polițiștii au dispus reținerea permisului de conducere și suspendarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cum a fost posibil ca șoferul să intre pe contrasens și să circule o distanță atât de mare fără să realizeze pericolul. Incidentul ridică semne de întrebare privind siguranța rutieră și modul de acces pe autostradă.