Un nou mod de organizare a orelor

Programul presupune introducerea unor planuri-cadru alternative, adică structuri diferite ale orarului și disciplinelor. Liceele selectate vor avea mai multă libertate în a decide cum distribuie orele și ce materii opționale introduc, în funcție de profilul elevilor și specificul local. Totuși, va exista în continuare un nucleu comun de competențe obligatorii pentru toți elevii, astfel încât să fie menținute standardele la nivel național.

Mai multă flexibilitate și opțiuni pentru elevi

Noile modele pun accent pe extinderea Curriculumului la Decizia Elevului din Oferta Școlii (CDEOȘ), oferind elevilor posibilitatea de a alege discipline moderne, precum antreprenoriat digital, robotică, inteligență artificială, bioetică sau comunicare în era digitală. În total, au fost aprobate 77 de variante de organizare curriculară, dezvoltate la nivel local de comunitățile școlare.

Ministerul subliniază că acest program urmărește descentralizarea sistemului educațional și o mai bună corelare între școală și piața muncii. În cazul liceelor tehnologice, anumite opționale vor fi evidențiate distinct în foaia matricolă, pentru a facilita recunoașterea competențelor profesionale dobândite.

Programul rămâne deschis

Lista liceelor participante nu este definitivă. Unitățile de învățământ care doresc să intre în program se pot înscrie până la 31 mai 2026, cu condiția să adopte unul dintre planurile-cadru deja aprobate. Proiectele vor beneficia de sprijin tehnic din partea unei comisii naționale, iar rezultatele ar putea sta la baza unei reforme extinse la nivelul întregului sistem de învățământ.