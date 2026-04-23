Aeroporturile viitorului în România: Inteligență artificială și securitate digitală sub coordonarea SRI

România face un pas major către modernizarea infrastructurii critice printr-un proiect ambițios de digitalizare a celor 17 aeroporturi civile din țară. Obiectivul central nu este doar întărirea securității naționale, ci și transformarea radicală a modului în care pasagerii interacționează cu aeroportul, de la intrarea în terminal până la îmbarcare. Prin dezvoltarea unui hub digital național, autoritățile urmăresc să fluidizeze fluxurile operaționale și să elimine blocajele birocratice sau tehnice.

Securitate invizibilă: Analiză video și recunoașterea obiectelor în timp real

Piatra de temelie a acestui proiect o reprezintă implementarea tehnologiilor de ultimă oră, precum Visual Artificial Intelligence (VAI) și Object Recognition. Aceste sisteme permit analiza automată a fluxurilor video în timp real, fiind capabile să identifice și să clasifice obiecte sau situații cu potențial risc. Mai mult, controlul de securitate al vehiculelor care intră în perimetrul aeroportuar va fi complet digitalizat, asigurând o verificare riguroasă și rapidă a conformității echipamentelor fără a perturba traficul.

Revoluția „Remote Screening” și fluidizarea fluxului de pasageri

O inovație majoră adusă de noua investiție este conceptul de remote screening. Această tehnologie permite operatorilor să scaneze și să verifice bagajele de mână și de cală de la distanță, printr-o infrastructură interconectată și redundantă. Acest sistem nu doar că eficientizează munca personalului de securitate, dar reduce semnificativ timpul de așteptare pentru călători.

În plus, zonele de control vor fi dotate cu ecrane digitale de informare și sisteme bazate pe inteligență artificială pentru transcrierea și traducerea automată a indicațiilor, facilitând comunicarea cu pasagerii străini și asigurând un parcurs fără sincope prin terminal.

O platformă digitală unificată pentru toți cetățenii

Dincolo de gardul de sârmă al aeroportului, proiectul vizează și accesibilitatea informației. O nouă platformă web integrată va oferi cetățenilor acces rapid la detalii despre zboruri și proceduri de securitate, centralizând toate datele utile într-un singur loc. Procesele interne de evaluare vor fi și ele modernizate: vechile registre vor fi înlocuite cu formulare digitale de tip checklist, care permit centralizarea datelor în timp real și luarea unor decizii rapide în caz de necesitate.

Infrastructură interconectată la nivel național

Succesul acestei digitalizări se bazează pe crearea unei rețele de comunicații ultra-securizate care va uni cele 17 aeroporturi implicate. Această infrastructură interoperabilă va permite schimbul instantaneu de informații și uniformizarea procedurilor la nivel național. Astfel, indiferent de aeroportul de pe care aleg să zboare, românii și turiștii străini vor beneficia de același standard ridicat de securitate și eficiență, susținut de cele mai avansate soluții digitale disponibile în prezent.