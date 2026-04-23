Situat pe Ross Island, Erebus este cel mai sudic vulcan activ de pe glob și atinge o altitudine de 3.794 de metri. În apropierea sa se află și alți vulcani, în prezent inactivi, precum Mount Terror, Mount Bird și Mount Terra Nova. Acesta face parte din Pacific Ring of Fire, o zonă cu peste 160 de vulcani activi, iar activitatea sa este monitorizată constant încă din 1972.

Analizele efectuate asupra norilor de gaze emanați de vulcan au arătat că aceștia conțin cristale extrem de mici de aur, cu dimensiuni de până la 20 de micrometri. Estimările indică faptul că aproximativ 80 de grame de aur sunt eliberate zilnic în atmosferă. Aceste particule nu se depun imediat în jurul craterului, ci sunt transportate la mari distanțe, ceea ce face fenomenul cu atât mai spectaculos.

Erebus, vulcanul misterios care fiere continuu

Erebus este cunoscut și pentru lacul său de lavă permanent, unul dintre puținele existente la nivel mondial, care fierbe continuu de zeci de ani, în ciuda temperaturilor extreme din Antarctica. În plus, activitatea vulcanică formează pe versanți peșteri de gheață create de gazele fierbinți. În mod surprinzător, aceste cavități adăpostesc zeci de specii de ciuperci, deși cercetătorii cred că ele ar putea fi rezultatul contaminării aduse de oameni în timpul expedițiilor.

Vulcanul a fost descoperit în 1841 de exploratorul britanic James Clark Ross, care i-a dat numele uneia dintre navele sale, inspirat din mitologia greacă. Prima ascensiune documentată a avut loc în 1908, sub conducerea lui Ernest Shackleton.

Din punct de vedere geologic, Erebus este situat într-o zonă unde scoarța terestră este mai subțire, permițând magmei să urce mai ușor din interiorul Pământului. Acest proces contribuie la îmbogățirea gazelor vulcanice cu elemente precum clorul și sulful, favorizând eliberarea aurului în atmosferă.

Deși acest fenomen stârnește interesul cercetătorilor, vulcanul rămâne periculos. În timpul erupțiilor, poate arunca coloane de cenușă ce ating până la doi kilometri înălțime, iar efectele asupra mediului din regiune sunt încă analizate.

