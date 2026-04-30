Rompetrol vine cu explicații după aglomerația de la Petromidia: „Stocurile de carburanți sunt peste medie”

Sursă: Realitatea.net

După imaginile apărute recent cu autocisterne la coadă la Petromidia, Rompetrol Rafinare a transmis clarificări legate de situația din rafinărie și din rețeaua de distribuție. Compania, care operează rafinăriile Petromidia Năvodari și Vega Ploiești, spune că activitatea se desfășoară în condiții normale.

Potrivit companiei, rafinăria Petromidia, cea mai mare din România, funcționează în prezent la un nivel ridicat.

„Aceasta menține un nivel ridicat de utilizare, susținut de revizia planificată din luna martie și de un flux constant și susținut de țiței din Kazahstan. Stocurile de carburanți sunt peste medie, cu stocurile de benzină aproape de capacitatea maximă de depozitare, în timp ce producția de motorină este la nivel maxim. Încărcările la rampele auto se desfășoară într-un ritm accelerat pentru a răspunde cererii crescute, iar compania lucrează, de asemenea, la accelerarea încărcărilor la rampele feroviare pentru a direcționa produsele către depozitele din întreaga țară”, transmite compania.

Livrările continuă fără întreruperi, susține Rompetrol

Reprezentanții Rompetrol Rafinare spun că nivelul actual de producție permite alimentarea constantă a rețelei și a partenerilor.

„Nu există probleme de aprovizionare sau întârzieri în vânzările către clienți, la nivelul rețelei Rompetrol de distribuție a carburanților in România. În depozitele operate, Rompetrol Downstream a adoptat o serie de măsuri în această perioadă pentru a asigura aprovizionarea cu carburanți a clienților săi, fără a genera fluctuații în livrările către ceilalți clienți”, a evidențiat Rompetrol Rafinare.

Mesajul companiei vine într-un moment în care cererea de carburanți este în creștere, iar imaginile din teren au ridicat semne de întrebare legate de aprovizionare. Rompetrol susține însă că situația este sub control, iar livrările se desfășoară în mod constant, fără sincope.