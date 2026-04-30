Ce poți face cu cenușa de lemn. Este extrem de benefică în grădină. Află de ce!

Cenușa de lemn este un îngrășământ natural folosit de mult timp în grădinărit, apreciat pentru capacitatea sa de a îmbunătăți calitatea solului și de a susține dezvoltarea plantelor. Atunci când este utilizată corect, poate contribui la obținerea unor culturi mai sănătoase și mai productive, însă aplicarea necorespunzătoare poate avea efecte negative.

La ce poate fi utilă cenușa în grădină

Cenușa provenită din arderea lemnului natural conține o serie de minerale esențiale pentru plante. Printre acestea se numără potasiul, important pentru dezvoltarea fructelor, calciul, care ajută la reglarea acidității solului, fosforul, esențial pentru rădăcini, și magneziul, implicat în procesul de fotosinteză. Cercetările arată că aceste elemente pot crește fertilitatea solului și pot facilita absorbția nutrienților de către plante.

Unul dintre principalele avantaje ale cenușii este capacitatea de a îmbogăți solul cu substanțe nutritive, susținând astfel creșterea și dezvoltarea culturilor. În același timp, datorită efectului său alcalinizant, aceasta poate corecta solurile acide, acționând într-un mod similar cu varul. Studiile confirmă că utilizarea cenușii poate crește pH-ul solului și îi poate îmbunătăți structura, susțin specialiștii.

De asemenea, conținutul ridicat de potasiu contribuie la îmbunătățirea calității fructelor, influențând gustul, textura și rezistența acestora. Astfel, cenușa de lemn poate deveni un aliat valoros în grădină, cu condiția să fie folosită în cantități moderate și adaptată nevoilor specifice ale solului și plantelor.

Cenușa de lemn poate contribui semnificativ la îmbunătățirea calității recoltelor. Datorită conținutului ridicat de potasiu, aceasta favorizează obținerea unor fructe mai gustoase, mai mari și mai rezistente. În plus, poate avea și un rol protector, deoarece creează o barieră uscată și alcalină care descurajează dăunători precum melci și limacșii.

Cum se folosește corect

Pentru a obține cele mai bune rezultate, cenușa trebuie utilizată corect. Poate fi aplicată direct în sol, într-un strat subțire în jurul plantelor, apoi încorporată ușor. Cele mai potrivite momente sunt primăvara sau toamna. De asemenea, poate fi adăugată în cantități mici în compost, contribuind la îmbogățirea acestuia cu minerale. O altă variantă este prepararea unui „ceai de cenușă”, obținut dintr-o cană de cenușă la 10 litri de apă, lăsat 24 de ore, care se aplică la rădăcina plantelor.

Anumite culturi răspund foarte bine la acest tip de fertilizare, în special cele care au nevoie de un aport mai mare de potasiu, cum sunt roșiile, cartofii, ardeii, varza sau pomii fructiferi. În schimb, plantele care preferă solurile acide, precum afinele, rododendronii, azaleele sau căpșunile (în cantități mari), nu tolerează bine cenușa.

Cantitatea utilizată este esențială pentru a evita problemele. Doza recomandată este de aproximativ 100–150 g pe metru pătrat, iar aplicarea excesivă poate duce la blocarea nutrienților și la dezechilibre în sol. Printre greșelile frecvente se numără folosirea cenușii provenite din materiale tratate sau vopsite, combinarea cu îngrășăminte bogate în azot, aplicarea în exces sau utilizarea pe soluri deja alcaline.

Pentru rezultate optime, este indicat ca cenușa să fie aplicată pe un sol ușor umed, nu complet uscat, să fie evitată utilizarea înainte de ploi puternice și să fie păstrată într-un loc ferit de umezeală. Astfel, acest fertilizant natural poate deveni un aliat valoros pentru o grădină sănătoasă și productivă, conform specialiștilor.

