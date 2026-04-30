Alexandru Rafila taxează „nonsensul” negocierilor pentru susținerea lui Ilie Bolojan: „Această abordare duală nu este logică”

Sursă: Realitatea PLUS

Social-democratul Alexandru Rafila a criticat modul în care sunt tratate alianțele și discuțiile politice din Parlament, spunând că există o lipsă de coerență în poziționarea unor partide.

Acesta a declarat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS că nu este logic ca un partid să fie considerat „nefrecventabil”, dar, în același timp, parlamentarii săi să fie acceptați în negocieri. Rafila atrage atenția că astfel de abordări transmit mesaje contradictorii și afectează credibilitatea politică.

Alexandru Rafila: „Există parlamentari de la PNL și PSD care sunt frecventabili”

„Ceea ce pot să vă spun este că, săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, domnul președinte al USR, domnul Fritz, a spus public că există parlamentari de la PNL și PSD care sunt frecventabili, pot fi abordați fără nicio problemă și se poate discuta cu ei o astfel de eventualitate. În același timp, înțeleg că partidul AUR nu era considerat frecventabil, dar membrii partidului erau, totuși, tratați ca frecventabili. Lucrul acesta mi se pare un nonsens.

Până la urmă, cred că cei care fac parte dintr-un partid politic își asumă o doctrină și o responsabilitate, iar această abordare duală nu mi se pare nici acceptabilă, nici corectă și nici logică. Ați auzit, de altfel, ce a spus domnul Fenechiu mai devreme: că, de un an și jumătate, nu mai consideră Partidul AUR un partid extremist și că există oameni acolo care nu merită această etichetă. Tocmai de aceea s-a dus și la grupul PACE pentru a propune discuții și negocieri în vederea susținerii lui Ilie Bolojan.

Eu cred că ar fi corect ca fiecare să voteze conform propriilor convingeri, nu neapărat strict după disciplina de partid. Sigur, cei care fac parte dintr-un partid își asumă o doctrină atunci când devin parlamentari, dar nu cred că astfel de compromisuri dau, în mod real, consistență sau forță unui guvern.

Dacă mergem și pe celălalt scenariu, în care moțiunea de cenzură nu trece, atunci ar trebui să existe un guvern puternic, capabil să facă reforme și să își desfășoare activitatea, rămânând în același timp la dispoziția Parlamentului, care poate să voteze sau nu actele normative. În aceste condiții, abordarea descrisă nu mi se pare una serioasă”, a transmis Rafila.