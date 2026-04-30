Marian Neacșu anunță prăbușirea Guvernului Bolojan: „Sunt disperați, este un război de dezinformare. Vor fi mai multe voturi la moțiune decât semnături!!

Sursă: Realitatea.net

Tensiunile politice cresc înaintea votului pe moțiunea de cenzură. PSD susține că are sprijin suficient pentru a trece moțiunea. Fostul șef al SGG, Marian Neacșu, a declarat la Parlament că moțiunea inițiată de 254 de parlamentari ar putea primi chiar mai multe voturi decât semnăturile deja adunate.

Declarațiile vin după o întâlnire de aproape două ore cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, la care au participat și alți lideri ai partidului. „Se discută de 2-3 zile încoace (cu parlamentarii, n.r .)”, a spus Neacșu. Acesta a respins ideea că ar exista negocieri sau presiuni asupra parlamentarilor: „Nu se negociază cu parlamentarii, se discută strict principial cu parlamentarii. Strict principial”

Întrebat dacă moțiunea va strânge cele 233 de voturi necesare pentru demiterea Guvernului, Neacșu a răspuns ferm:

„Este exclus un asemenea scenariu. Este în momentul acesta un război de dezinformare, disperat după părerea mea. Dacă vreți părerea mea personală, vom avea un număr de voturi mai mare decât numărul de semnatari, ca să fie lămurită pentru dl Andronache și pentru cei de la PNL”.

PNL: nu toți semnatarii vor vota moțiunea

De cealaltă parte, liderul grupului PNL din Camera Deputaților, Gabriel Andronache, susține că situația este incertă. Acesta afirmă că există parlamentari care au semnat moțiunea, dar nu sunt de acord cu ea și ar putea vota diferit.

„Nu toți cei care semnează o moțiune o și votează. Sunt parlamentari care au fost forțați să semneze moțiunea, chiar dacă nu sunt de acord cu aruncarea țării în haos de către PSD și AUR. Inclusiv parlamentari din PSD sunt contra moțiunii de cenzură, iar ei au posibilitatea să se exprime la vot, fiindcă votul este secret și nu poate fi controlat de conducerea partidului. Nu e deloc clar că această moțiune va obține numărul necesar de voturi pe 5 mai”, conform acestuia.

PSD nu exclude varianta unui premier propriu

Întrebat despre scenariul unui premier PSD, Marian Neacșu a spus că partidul nu evită această variantă, dar consideră că este prea devreme pentru o decizie clară. „Dar nu a spus PSD că nu-și asumă (funcția de premier, n.red .), doar că este prematur în momentul acesta să ne poziționăm până nu vorbim cu Președintele, nouă așa ni se pare că e corect”, a indicat el.

În perioada următoare, partidele continuă discuțiile interne și negocierile informale. Secretarul general PSD, Claudiu Manda, a evitat să ofere detalii și s-a limitat la un răspuns scurt: „O să vedeți marți”. Votul asupra moțiunii de cenzură este așteptat în zilele următoare și va decide dacă actualul Guvern își continuă mandatul sau cade.