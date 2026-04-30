Lider PNL marcant: Se încearcă blocarea moțiunii împotriva lui Bolojan

Sursă: Realitatea PLUS

Un mesaj venit joi de la un liberal cheie arată clar ce negocieri se duc pentru ca moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan să nu treacă.

Mesajul a fost publicat joi dimineață pe pagina de Facebook a lui Gabriel Andronache. În acest mesaj, liberalul spune că în Parlament se fac demersuri pentru a-l păstra pe Ilie Bolojan în fruntea Guvernului.

"Facem toate demersurile democratice în Parlament pentru a susține Guvernul Bolojan și a determina eșecul moțiunii de cenzură. Nu toți cei care semnează o moțiune o și votează. Sunt parlamentari care au fost forțați să semneze moțiunea, chiar dacă nu sunt de acord cu aruncarea țării în haos de către PSD și AUR", spune Andronache.

Mai mult, acesta susine că "inclusiv parlamentari din PSD sunt contra moțiunii de cenzură, iar ei au posibilitatea să se exprime la vot".

"Inclusiv parlamentari din PSD sunt contra moțiunii de cenzură, iar ei au posibilitatea să se exprime la vot, fiindcă votul este secret și nu poate fi controlat de conducerea partidului. Nu e deloc clar că această moțiune va obține numărul necesar de voturi pe 5 mai", a mai spus parlamentarul.