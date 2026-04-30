Tăriceanu spune că PNL și PSD ar trebui să treacă în opoziție „având în vedere ostilitatea care s-a creat”

Sursă: realitatea.net

Fostul prim-ministru Călin Popescu-Tăriceanu îndeamnă PNL și PSD să ia o pauză, să meargă în opoziție, ca să își aducă aminte cine sunt de fapt, din punct de vedere doctrinar și ideologic.

”Tăriceanu a făcut referire și la perioada în care era în fruntea Guvernului și s-a confruntat la rândul său cu crize politice.

Eu cred ca și PNL-ul și PSD-ul nu ar trebui să se teamă atât de mult de a trece în opoziție o perioadă. Eu cred că ar fi mai util, având în vedere ostilitatea care s-a creat, ostilitatea care s-a exacerbat în ultima perioadă.

Eu ma refer la relatia intre partide. E foarte greu acuma după ce ai spus toate răutățile despre parteneri, adică ei funcționau într-o coaliție cum eu n-am văzut.



Să știți că am mai văzut coaliții care au funcționat greu și noi cu PD-ul nu era ușor, dar totuși erau niște limite.Ei au depășit limitele astea și poate n-ar fi rău pentru sănătatea democrației din România. Ori unii ori alții, să treacă o perioadă în opoziție”, a spus fostul premier al României.

