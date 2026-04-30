Ilie Bolojan, mesaj dur înainte de moțiunea de cenzură: avertisment pentru PNL și scenariul PNȚCD–ALDE

Sursă: realitatea.net

Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre strategia Partidului Național Liberal în contextul moțiunii de cenzură și a transmis un mesaj ferm privind disciplina internă și direcția politică a formațiunii.

Acesta a subliniat că viitorul PNL depinde de coerența deciziilor și de respectarea angajamentelor politice asumate în cadrul coaliției.

În declarațiile făcute la Rock FM, Bolojan a explicat că parlamentarii liberali au libertatea de a decide cum votează la moțiunea de cenzură, însă a insistat asupra responsabilității politice și a respectării deciziilor colective ale partidului.

„Fiecare parlamentar decide, dar deciziile colective trebuie respectate”

Ilie Bolojan a afirmat că în PNL deciziile au fost luate în urma unor dezbateri interne, iar poziția finală a fost susținută prin vot majoritar.

„Acum, la moţiunea de cenzură, fiecare parlamentar poate să voteze sau să nu voteze. Are această libertate. Şi eu am încredere în colegii din Partidul Naţional Liberal, pentru că toate poziţionările partidului din ultima perioadă au fost luate după discuţii interne în care au fost diferite păreri într-o formă de acţiune sau alta. Dar la final a fost un vot covârşitor, în aşa fel încât, pe de o parte, să notificăm Partidul Social Democrat că o posibilă criză, acum o lună şi jumătate, nu aduce nimic României. Să facem un apel la un comportament responsabil, la respectarea înţelegerilor pe care le-am făcut atunci când am realizat această coaliţie. La respectarea programului de guvernare”, a declarat premierul.

Acesta a adăugat că scopul poziționării PNL în coaliție a fost transmiterea unui semnal de stabilitate politică și responsabilitate față de PSD, dar și menținerea angajamentelor din programul de guvernare.

„Respectarea deciziei partidului este un act de normalitate”

Întrebat ce se va întâmpla dacă în partid apar diferențe de opinie sau posibile negocieri individuale, Bolojan a subliniat că orice formațiune politică funcționează pe baza deciziilor colective.

”Suntem în situaţia în care, indiferent ce se va întâmpla la această moţiune, săptămâna viitoare, partidele se vor întâlni, inclusiv PNL şi vor lua nişte decizii, funcţie de rezultatul acestei moţiuni. Asta înseamnă că vor fi dezbateri şi la final se va lua o decizie. Şi, indiferent ce funcţie ai într-un partid, indiferent dacă eşti într-un colegiu sau altul, într-un judeţ sau altul, a respecta decizia colectivă a majorităţii este un act de responsabilitate şi de normalitate. Şi eu voi respecta decizia pe care o să o ia colegii şi cred că asta vor face toţi cei care sunt membri ai Partidului Naţional Liberal şi vor urma această decizie”, a declarat Bolojan.

El a insistat că dezbaterile interne sunt firești, însă linia finală trebuie respectată de toți membrii formațiunii.

”Asta nu înseamnă că în timpul dezbaterilor nu pot fi păreri divergente sau, într-o situaţie limită, unii dintre membrii unui partid, inclusiv al PNL, pot să considere că decizia partidului nu-i reprezintă şi că există alte soluţii. Dar, v-am spus, există cu siguranţă o masă critică, puternică în PNL, care a înţeles că dacă vrem să fim respectaţi, să rămânem un partid care are o relevanţă în politica românească, atunci lucrurile pe care le-am făcut prost în anii trecuţi nu mai trebuie să le repetăm”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

Avertisment dur: riscul de a deveni „partid anexă”

Mesajul cel mai tranșant al premierului a vizat direcția strategică a PNL și riscul pierderii identității politice.

Bolojan a afirmat că un partid care ajunge să nu mai aibă autonomie decizională și devine dependent de altă formațiune riscă să dispară politic, invocând exemplele PNȚCD și ALDE.

„Ori decapitarea unui partid sau în momentul în care stabileşti conducerea unui partid în alte sedii decât în sediul acelui partid, înseamnă că acel partid devine un partid anexă, un partid de tip balama, al unui partid, iar Partidul Naţional Liberal, dacă nu şi-a învăţat lecţia şi ar accepta o asemenea situaţie, ar scrie pe el PNŢCD sau ALDE. Este evident acest lucru pentru că oamenii vor să aibă încredere în ceva în ce votează şi vor să vadă că, într-adevăr, acea grupare politică, totuşi, are o identitate, susţine anumite proiecte”, a spus premierul, explicând că alegătorii caută partide cu identitate clară și consecvență politică.