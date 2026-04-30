Scandalul scumpirii biletelor la transportul în comun. Ciucu fuge de responsabilitate: pe cine dă vina

Sursă: Realitatea.Net

În plin scandal al scumpirii biletelor la transportul în comun, edilul Capitalei, Ciprian Ciucu se spală pe mâini și spune că nu este responsabil de nimic. Mai mult decât atât, Ciucu dă vina pe fostul guvern că nu a fost capabil să împartă banii pentru primaria Capitalei și că multe lucrări din București au fost oprite. În paralel, noul buget al Capitalei va fi votat chiar în ziua moțiunii de cenzură PSD-AUR.

„Noi tot ce avem ca buget este exclusiv din ceea ce redistribuie Guvernul. Bucureștiul, per total, mă refer la Primăria Municipiului București, a fost lipsit de aproximativ 3,5 miliarde de lei.

La coaliție și cum s-a ajuns la acest buget s-a plecat de la principiul ca sectoarele să nu piardă, să aibă cel puțin o creștere fiecare de 5% raportat la anul trecut, iar Bucureștiul să primească acești 1,5 miliarde aproximativ, nu mai știu exact cât, dar oricum o sumă consistentă, tocmai pentru a acoperi deficitul de finanțare pe care l-am avut în ultimii doi ani.

Deficit care nu i s-a datorat în special fostului primar sau echipei sale, ci v-am zis, tot Guvernului prin această negociere de bazar care s-a întâmplat ani și ani de zile. În acest moment, transportul în comun și energia termică nu sunt la primarul general. Eu sunt cu înjurăturile! În rest, la nivel simbolic și aloca buget, primarului general în ultimii ani i-au fost luate toate competențele relevante în ceea ce privește transportul în comun și termoficare. STB este sub Consiliul General, nu sub mine”, a declarat Ciprian Ciucu.

Advertising