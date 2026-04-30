Bolojan se plânge de „jupânii” PSD, dar uită de audiența cu Bogos: „Am încercat să opresc prăduirea banului public”

Declarații halucinante din partea lui Ilie Bolojan. Premierul spune că riscă să fie demis pentru că i-a deranjat pe jupânii PSD din județe. Bolojan uită însă că s-a întâlnit cu baronul puilor, Fănel Bogos, care a dat bani grei unui lider PNL pentru a ajunge în audiență la premier, potrivit Realitatea PLUS.

„A început să joace această dramoletă de opoziție din interiorul guvernării. Deci să fie la guvernare de dimineață, la prânz să relateze de la ședințe lucruri care nu s-au întâmplat sau lucruri care s-au întâmplat diferit, dar încercând să arunce vina și să identifice un vinovat într-o ședință și să pozeze în cei care s-au opus, în spațiul public. Asta a fost o evoluție, calculând probabil că își pot recupera electorii.

Ani de zile bugetul de stat a fost folosit ca o pușculiță de către administrații neperformante și oameni care, în județele lor, funcționează ca niște jupâni. Au crezut că vechile obiceiuri de a suna, de a-și rezolva incompetența, ineficiența prin alocări direcționate de la bugetul de stat, va funcționa și mai departe. N-a mai fost posibil, pentru că nu poți să-ți reduci cheltuielile dacă nu introduci o anumită disciplină fiscală. Am încercat să oprim prăduirea banului public”, a declarat Bolojan.