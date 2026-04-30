Trafic alternant pe Podul Giurgiu-Ruse de 1 Mai. Autoritățile recomandă rute alternative

Sursă: realitatea.net

Lucrările de reparații de pe partea bulgară a Podului Prieteniei Giurgiu-Ruse afectează circulația rutieră, traficul desfășurându-se alternativ, pe o singură bandă, potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu.

Autoritățile avertizează că, în perioada minivacanței de 1 Mai, valorile de trafic ar putea crește semnificativ, generând timpi de așteptare mai mari decât în mod obișnuit. Șoferii și operatorii de transport sunt sfătuiți să își planifice din timp traseele și să ia în calcul variante ocolitoare.

Rute alternative recomandate

Pentru traversarea frontierei cu Bulgaria, autoritățile indică mai multe puncte de trecere, în funcție de județ:

Dolj: Calafat, Bechet

Teleorman: Zimnicea, Turnu Măgurele

Călărași: Călărași

Constanța: Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir

Măsuri de fluidizare a traficului

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu precizează că acționează zilnic, alături de celelalte instituții competente, pentru prevenirea activităților ilegale și gestionarea eficientă a traficului în zona de frontieră. Instituția colaborează permanent cu autoritățile bulgare pentru fluidizarea circulației și menținerea unui climat de siguranță.

Echipele sunt prezente în teren pentru a oferi sprijin participanților la trafic, iar reprezentanții Poliției de Frontieră recomandă respectarea indicațiilor autorităților pentru evitarea aglomerației.