Alertă ANSVSA: Produs retras de urgență din magazinele Metro! Conține substanțe toxice periculoase peste limitele admise
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a emis o alertă importantă pentru consumatori, după retragerea de urgență a unui produs popular de pe rafturi. Este vorba despre un lot de arahide care poate reprezenta un risc pentru sănătate.
Ce produs a fost retras și cum îl recunoști
Compania Metro Cash & Carry România a inițiat o rechemare preventivă pentru produsul „2 kg Fine Life Arahide Decojite Prăjite”, distribuit de SC Depal SRL.
Produsul vizat are:
– cod de bare: 5948792056308
– lot: LA 347
– termen de expirare: 13.11.2026
De ce a fost retras produsul de pe piață
Motivul retragerii este unul serios: produsul conține aflatoxine peste limitele admise. Aceste substanțe toxice sunt produse de anumite tipuri de mucegai și pot avea efecte negative asupra sănătății, mai ales în cazul consumului repetat. Din acest motiv, autoritățile au decis retragerea imediată a produsului.
Dacă ai acest produs acasă, recomandarea este clară:
nu îl consuma sub nicio formă
returnează-l la magazinul de unde a fost cumpărat până la data de 30 mai 2026
În cele mai multe cazuri, produsul poate fi returnat și fără bon fiscal, conform politicilor comerciale. Pentru informații suplimentare, clienții pot contacta direct Metro Cash & Carry România:
Telefon: 0374.115.555
Email: [info.online@metro.ro](mailto:info.online@metro.ro)
Reprezentanții companiei precizează că retragerea a fost făcută preventiv, pentru a proteja consumatorii și pentru a respecta standardele de siguranță alimentară.
