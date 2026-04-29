Țigări de contrabandă descoperite pe Aeroportul Otopeni: marfă ascunsă în cutii de dulciuri și electronice

Sursă: Realitatea.net

Captură importantă pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, unde polițiștii de frontieră au descoperit sute de pachete de țigări și tutun vrac ascunse ingenios în bagajele unui pasager. Este vorba despre un cetățean vietnamez în vârstă de 45 de ani, suspectat că încerca să introducă ilegal produsele în România.

Incidentul a avut loc în cursul dimineții, în jurul orei 10:00, când bărbatul a ajuns în țară cu o cursă din Vietnam. După ce a trecut de controlul de frontieră și și-a ridicat bagajele de cală, acesta s-a îndreptat către ieșire pe culoarul verde, destinat persoanelor care nu au bunuri de declarat.

Ce au transmis oamenii legii?

În baza unei analize de risc , autoritățile au decis să efectueze un control suplimentar asupra bagajelor. În urma verificărilor amănunțite, polițiștii de frontieră au descoperit că în interiorul unor cutii de dulciuri și de electronice erau ascunse cantități semnificative de produse din tutun.

Potrivit Poliției de Frontieră, inventarierea bunurilor a scos la iveală 678 de pachete de țigări, echivalentul a 13.560 de țigarete, precum și aproximativ 1,9 kilograme de tutun vrac, toate provenind din afara spațiului comunitar și nedeclarate autorităților vamale.

Întreaga cantitate a fost confiscată de către autoritatea vamală, iar cazul a fost înaintat către Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, unde urmează să fie efectuate cercetări pentru infracțiunea de contrabandă.

Controalele vor continua pentru prevenirea și combaterea fenomenului de contrabandă la frontierele României.