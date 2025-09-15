Niveluri mari de impozitare stimulează contrabanda. Pe măsură ce taxele cresc, consumatorii și furnizorii caută modalități de a evita aceste costuri. Fumătorii preferă să cumpere din țări vecine, unde taxele sunt mai mici, iar rețelele de contrabandă dezvoltă piața neagră și gri pentru a vinde ilegal, plătind taxe reduse sau deloc.

În Uniunea Europeană, fumătorii plătesc mai mult accize decât țigările în sine

Directiva UE privind impozitarea produselor din tutun impune tuturor statelor membre un nivel minim de acciză pentru țigări și alte produse din tutun. Nivelul minim actual ale accizei pentru țigări în UE este de 1,80 EUR (2,12 USD) per pachet de 20 de țigări, iar acciza totală minimă înseamnă cel puțin 60% din prețul mediu ponderat la nivel național de vânzare cu amănuntul. Aceste accize sunt percepute înainte de adăugarea taxei pe valoarea adăugată (TVA).

Cea mai mare taxă din UE este percepută în Irlanda

Cea mai mare taxă din UE este percepută în Irlanda, de 10,71 EUR (12,64 USD) pe pachetul de 20 de țigări, urmată de Franța, la 8,09 EUR (9,55 USD). Cea mai mică acciză pe pachet de 20 de țigări este percepută în Bulgaria, la 2,03 EUR (2,39 USD), urmată de Croația, la 2,63 EUR (3,10 USD). Când se adună toate taxele plătite de consumatori pentru țigări, ponderea medie a acestora din prețurile medii ponderate de vânzare cu amănuntul din țările UE variază de la 67,8% în Germania la 91,6% în Finlanda.

Cercetătorii au observat de mult timp că o consecință gravă a nivelurilor ridicate de taxare a țigărilor este contrabanda. Țigările sunt ușor de transportat, iar pe măsură ce nivelul de taxare crește, cresc și marjele de profit pentru contrabandiști.

Contrabanda din interiorul granițelor UE este în mare parte o activitate cu sumă nulă din perspectiva costurilor. Contrabandiștii pot chiar facilita o creștere a activității economice totale prin reducerea poverii fiscale pe piață.

Un contrabandist care cumpără legal țigări într-o zonă cu impozitare mai mică, cum ar fi Germania, și apoi vinde țigările într-o zonă cu impozitare mare, ca Franța, plătește în continuare impozite și cumpără bunuri produse în Europa. Câștigul fiscal pentru Germania este mai mic decât pierderea fiscală pentru Franța, iar consumul poate scădea mai lent din cauza prețului (cu impozit redus) mai mic pentru fumătorii francezi, dar toate câștigurile din comerț rămân în UE.

Însă unii contrabandiști evită complet piața legală. În loc să plătească prețul pieței și taxe mai mici pe țigările europene, aceștia produc țigări contrafăcute cu aspectul și textura mărcilor legitime și le vând cu timbre fiscale contrafăcute, fără a plăti vreo taxă.

Multe țigări contrafăcute din UE sunt introduse ilegal din China și Rusia

„Țigările albe ieftine” (cheap whites) sau „țigările albe ilicite” (illicit whites) sunt un produs de bază al pieței internaționale a produselor contrafăcute. Aceste țigări albe cu aspect generic sunt produse legal în jurisdicții cu impozitare mică, dar sunt destinate contrabandei. Estimările plasează producția chineză de țigări contrafăcute la circa 400 de miliarde de țigări pe an pentru a satisface cererea internațională.

Contrabanda este dificil de măsurat, deoarece vânzările ilegale și evaziunea fiscală nu sunt ușor de cuantificat în datele guvernamentale sau fiscale. Pentru a obține o estimare a contrabandei și a comerțului ilicit, KPMG efectuează anual un audit al pachetelor aruncate, la care verifică dacă au fost achiziționate pe plan intern – și au marcaje fiscale corespunzătoare – sau au fost achiziționate în străinătate, dacă sunt contrafăcute sau de contrabandă.

Cifrele estimate privind contrabanda variază de la an la an. Pentru ultimii patru ani, media nivelului contrabandei cu produse non-domestice în 38 de țări europene variază de la un minim de 2% în Bulgaria la un maxim de 38,5% în Franța.

Taxele și contrabanda au o relație directă

Cercetările sugerează că o creștere cu un euro a taxei pe pachet într-o țară va crește cota de piață ilicită cu 5 până la 12 puncte procentuale și va crește vânzările de țigări ilicite cu 29% până la 95% din consumul mediu. O analiză similară din statele americane sugerează că o creștere cu un dolar a taxei pe pachet crește contrabanda cu 13 puncte procentuale.

Cele mai mari niveluri medii de contrabandă din UE sunt în Franța și Irlanda, țările cu cele mai mari taxe pe țigări. Am constatat că o taxă suplimentară de un euro per pachet de 20 de țigări crește contrabanda cu aproximativ 7%.

Contrabanda cu țigări poate fi o activitate costisitoare pentru guverne. KPMG a estimat că în 2024 au fost consumate circa 40 de miliarde de țigări contrafăcute și de contrabandă, ceea ce înseamnă că țările UE au pierdut 14,9 miliarde de euro din venituri fiscale. Aceste cifre nu includ pierderile de venituri fiscale din achizițiile transfrontaliere în jurisdicții legale, cu impozite reduse.

Țigările de contrabandă și contrafăcute, pericole pentru consumatori

Țigările de contrabandă și contrafăcute la nivel internațional prezintă, de asemenea, pericole pentru consumatori, deoarece nu respectă standardele de control al calității impuse produselor legitime. Cercetătorii au descoperit că țigările contrafăcute pot conține de până la șapte ori mai mult plumb decât mărcile autentice și de aproape trei ori mai mult taliu, un metal greu toxic, iar alte surse de analiză raportează muște moarte, mucegai, ouă de insecte și fecale umane în țigările contrafăcute.

O mare parte din presiunea pentru combaterea comerțului ilicit revine autorităților de aplicare a legii. În 2023, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a confiscat peste 600 de milioane de țigări ilicite. La începutul acestui an, o forță multinațională a arestat infractori care introduceau ilegal în UE aproximativ 1,5 miliarde de țigări din Turcia și Iran.

Aceste exemple reprezintă doar o mică parte din totalul contrabandei cu țigări din Europa. Oriunde taxele sunt mari, contrabanda tinde să urmeze.

Contrabanda implică corupție, spălare de bani și terorism

Comerțul ilicit cu tutun la nivel global este o problemă tot mai mare, susținută de stimulente financiare puternice. Iar consecințele sunt semnificative: consumatorii folosesc produse nesigure care ocolesc reglementările sanitare, afacerile legitime concurează cu bunuri ilegale netaxate, iar guvernele pierd venituri fiscale semnificative. Mai rău, contrabanda implică corupție, spălare de bani și terorism.

Țările și organizațiile globale ar trebui să recunoască efectele negative ale contrabandei și faptul că acest comerț ilicit este un rezultat direct al politicilor fiscale exorbitante. Guvernele ar trebui să renunțe la dependența de veniturile obținute din taxele pe țigări, pe măsură ce consumul scade la nivel global. Autorizarea și promovarea unor produse alternative mai puțin dăunătoare – precum produsele pentru vapat, dispozitivele de încălzire a tutunului, pliculețele orale și guma de mestecat – vor încuraja mai mulți fumători să renunțe la țigări, fără daunele cauzate de contrabandă și comerț ilicit.

SURSA