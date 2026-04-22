Chiar și în lipsa consumului efectiv, anumite sume continuă să apară pe lista de întreținere, la care se adaugă taxele locale și unele cheltuieli legate de spațiile comune ale blocului.

De ce plătești întreținere chiar dacă apartamentul este gol

Potrivit regulilor aplicabile asociațiilor de proprietari, cheltuielile sunt împărțite în două mari categorii: cele individuale și cele comune.

Dacă nimeni nu locuiește în apartament, proprietarul poate scăpa de plata consumului propriu, însă nu și de partea care ține de folosirea și întreținerea spațiilor comune ale imobilului.

Aici intră costuri precum:

- iluminatul de pe casa scării

- funcționarea liftului

- curățenia blocului

- salariul administratorului

- costurile personalului de întreținere

- fondul de rulment

- fondul de reparații

Aceste sume sunt repartizate în funcție de cota-parte indiviză și trebuie plătite de toți proprietarii, indiferent dacă locuiesc sau nu în apartament.

Ce se întâmplă cu utilitățile

În ceea ce privește utilitățile, situația diferă în funcție de tipul de contorizare.

Dacă apartamentul are:

- apometre individuale

- contor separat de gaz

- contor individual de energie electrică

și nu există consum, atunci proprietarul nu va plăti aceste servicii la nivel de consum propriu.

Cu toate acestea, pot exista în continuare anumite costuri suplimentare, cum ar fi pierderile comune repartizate de asociație sau taxe fixe prevăzute în contractele cu furnizorii.

Ce faci dacă nu există contorizare individuală

În blocurile unde anumite cheltuieli sunt calculate în funcție de numărul de persoane sau de suprafața apartamentului, este important ca proprietarul să anunțe oficial asociația că locuința este nelocuită.

De regulă, acest lucru se face printr-o declarație pe propria răspundere.

În multe cazuri, documentul trebuie reînnoit periodic, în funcție de regulile interne stabilite de asociație.

Dacă această notificare nu este depusă, apartamentul poate fi trecut în evidențe ca fiind ocupat, iar costurile pot fi calculate ca pentru o locuință în care stă cel puțin o persoană.

Se plătește impozit chiar dacă nu locuiește nimeni?

Da, impozitul anual pe locuință rămâne obligatoriu chiar și atunci când apartamentul sau casa sunt goale.

Această taxă se achită către autoritățile locale și nu depinde de faptul că imobilul este folosit sau nu.

Valoarea impozitului este stabilită de primărie, conform regulilor fiscale aplicabile în localitatea respectivă.

Ce recomandă specialiștii

Pentru a evita costurile calculate greșit, proprietarii sunt sfătuiți să:

- anunțe asociația imediat ce locuința rămâne goală

- depună declarația necesară

- verifice lunar lista de întreținere

- păstreze dovezi privind lipsa consumului

În acest fel pot evita situațiile în care plătesc sume în plus pentru un apartament în care nu locuiește nimeni.

