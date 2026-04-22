Noile tarife propuse de Metrorex și aprobate includ:

Călătorie simplă: 7 lei (față de 5 lei).

Abonament lunar: 140 lei (față de 100 lei).

Cartelă 24 de ore: 18 lei (față de 9 lei).

Metrorex deservește anual 156 de milioane de călători pe cele cinci magistrale și 63 de stații din București. Compania a justificat scumpirea prin creșterea cheltuielilor operaționale, de la 1,51 miliarde lei în 2023 la o estimare de 1,96 miliarde lei în 2026.

Subvenția de stat alocată pentru anul în curs este de doar 761 milioane lei, în scădere față de 873 milioane lei în 2025. Printre motive se numără și scumpirile la energie, combustibil și apă.

Scumpiri la metrou în plină criză politică

Inițial, ministrul Ciprian Șerban declarase că analizează dacă noile tarife „sunt sustenabile”. Cu toate acestea, el a semnat ordinul de ministru cu o zi înainte de a demisiona. Șerban, alături de ceilalți miniștri PSD din Guvernul Bolojan, va demisiona mâine, după ce PSD a decis să retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

Scumpirea vine într-un moment delicat pentru transportul public bucureștean, unde presiune pe bugetele cetățenilor este deja mare.