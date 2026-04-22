Măsură pentru integrarea tinerilor pe piața muncii

Modificările au fost adoptate printr-o Ordonanță de urgență inițiată de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, care vizează actualizarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj. Noile prevederi vin în contextul unor dificultăți persistente pe piața muncii, precum șomajul de lungă durată, integrarea dificilă a tinerilor NEET și lipsa forței de muncă în anumite domenii sau regiuni.

Cine poate beneficia de această primă

Sprijinul este destinat tinerilor NEET, persoane cu vârste între 16 și 30 de ani care nu au un loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la cursuri de formare profesională.

Pentru a primi prima de stabilitate, aceștia trebuie:

-să fie înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă

-să se angajeze pentru prima dată

-să aibă un contract de muncă pe perioadă nedeterminată

-să lucreze cu normă întreagă

Sprijin financiar acordat timp de doi ani

Ajutorul este oferit din bugetul asigurărilor pentru șomaj și se acordă pe o perioadă de 24 de luni:

-1.000 de lei lunar în primul an

-1.250 de lei lunar în al doilea an

În total, beneficiarii pot primi până la 27.000 de lei. Sumele sunt neimpozabile și nu implică plata contribuțiilor sociale. Prima este plătită proporțional cu perioada efectiv lucrată și include concediul de odihnă. Măsura are ca obiectiv încurajarea stabilității în muncă și menținerea tinerilor în activitate pe termen mai lung.