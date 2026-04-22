Potrivit edilului, dacă premierul Ilie Bolojan va refuza să își dea demisia, social-democrații vor renunța la toate funcțiile pe care le-au obținut în baza protocolului Coaliției, inclusiv la cea de președinte al Camerei Deputaților, deținută de Sorin Grindeanu.

Lia Olguța Vasilescu a subliniat că membrii PSD vor pierde automat funcțiile deținute în momentul în care Coaliția se va rupe.

Mai mult, ea a afirmat că nu se poate ca partidul care a câștigat alegerile să ajungă să fie șantajat de partide care s-au clasat pe locul trei sau patru la alegerile din 2024.

Întrebată dacă este imposibilă formarea unei majorități parlamentare cu deputați și senatori care să ignore indicațiile partidelor pe listele cărora au fost aleși și să susțină Guvernul Bolojan, edilul Craiovei a menționat că această variantă este una foarte dificilă.

Foarte important de precizat este faptul că atât Lia Olguța Vasilescu, cât și Claudiu Manda, numărul 2 din PSD, au declarat că propunerea partidului pentru noul premier ar putea fi Sorin Grindeanu.

