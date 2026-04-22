Anestezia dentară presupune administrarea unui anestezic local care blochează temporar transmiterea durerii din zona tratată. Poate fi anestezie prin infiltrație, în jurul dintelui, sau anestezie tronculară, adică pe un nerv, în funcție de intervenție. Efectul apare de obicei în câteva minute și durează suficient pentru majoritatea procedurilor.

Este util ca pacientul să informeze medicul despre alergii, boli cardiace, sarcină, tratamente anticoagulante sau episoade anterioare neplăcute. Amorțeala locală după o anestezie dentară este normală, iar mușcarea accidentală a obrazului sau limbii este o problemă frecventă la copii. Dacă apar reacții neobișnuite, ca dificultățile de respirație sau erupții extinse, este necesară o evaluare medicală rapidă.

