Nick Melvoin, membru al Consiliului și susținător al inițiativei, a transmis printr-un purtător de cuvânt că, alături de interdicția privind telefoanele mobile introdusă în 2024 de Districtul Școlar Unificat din Los Angeles, această măsură ar putea transforma instituția într-un reper la nivel național.

Potrivit susținătorilor, politica urmărește să găsească un echilibru între utilizarea tehnologiei în educație și îngrijorările tot mai mari legate de efectele negative ale expunerii excesive la ecrane asupra atenției și dezvoltării sociale a elevilor.

Districtul, care are aproximativ 500.000 de elevi, s-a bazat intens pe laptopuri și tablete după ce pandemia din 2020 a accelerat tranziția către învățarea digitală.

Ce se arată în document

În document se subliniază că, deși accesul la tehnologie și dezvoltarea competențelor digitale sunt esențiale, utilizarea excesivă a ecranelor este asociată, conform Academiei Americane de Pediatrie, cu probleme de vedere, anxietate și depresie, comportamente de dependență, scăderea capacității de concentrare, dificultăți emoționale, rezultate școlare mai slabe și diminuarea performanțelor cognitive.

Decizia se bazează și pe cercetări care arată că elevii cu vârste între 8 și 11 ani care depășesc limitele recomandate de timp petrecut în fața ecranelor au un risc mai ridicat de obezitate și performanțe mai slabe la testele cognitive.

Totuși, rezoluția nu introduce imediat interdicții și nici nu stabilește o limită unică de timp. În schimb, cere elaborarea unor reguli diferențiate în funcție de vârstă, cu implicarea profesorilor, familiilor și specialiștilor în sănătate publică. Până la stabilirea acestor ghiduri, vor rămâne în vigoare regulile actuale ale fiecărei școli.

Criticii măsurii avertizează că restricțiile trebuie aplicate cu grijă, pentru a nu afecta elevii cu dizabilități care depind de tehnologie în procesul de învățare.