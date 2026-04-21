Potrivit declarației făcute pe Truth Social, decizia vine în contextul unor eforturi diplomatice intense menite să evite reluarea confruntărilor militare în regiune. În același timp, armata americană va menține blocada existentă, în așteptarea unei propuneri unitare din partea guvernului iranian.

Administrația de la Washington a transmis că orice evoluție ulterioară va depinde de capacitatea Teheranului de a prezenta o poziție coerentă și de a se angaja în negocieri constructive.

„Având în vedere faptul că guvernul Iranului este profund divizat – lucru care nu ne surprinde – și la cererea mareșalului Asim Munir și a prim-ministrului Shehbaz Sharif din Pakistan, ni s-a solicitat să amânăm atacul asupra Iranului până când liderii și reprezentanții acestei țări vor reuși să prezinte o propunere comună. Prin urmare, am ordonat armatei noastre să continue blocada și, în toate celelalte privințe, să rămână pregătită și capabilă, și voi prelungi, așadar, încetarea focului până în momentul în care propunerea lor va fi prezentată și discuțiile vor fi încheiate, într-un fel sau altul.”, a declarat Donald Trump pe Truth Social.