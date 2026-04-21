Subiectul a dominat rapid presa italiană, de la ANSA la La Stampa, pe fondul tensiunilor deja existente dintre Roma și Moscova.

Insulte grave rostite în italiană în timpul emisiunii

Potrivit relatărilor apărute în presa italiană, Vladimir Soloviov a folosit un limbaj extrem de ofensator în timpul programului său, alegând să se exprime chiar în limba italiană atunci când a atacat-o pe Giorgia Meloni.

Jurnalistul rus a folosit expresii jignitoare la adresa premierului, numind-o „fascistă”, „idioată certificată”, „o femeie mică, urâtă și rea” și „rușinea rasei umane”. În plus, a continuat atacul și în limba rusă, acuzând-o că și-ar fi trădat alegătorii și că și-ar fi schimbat radical pozițiile după ajungerea la putere.

În cadrul aceleiași tirade, Soloviov a susținut că Meloni „l-a trădat chiar și pe Donald Trump”, idee reluată de mai multe publicații italiene care au prezentat integral pasajele cele mai controversate.

Roma convoacă ambasadorul rus

Reacția autorităților italiene nu a întârziat. Ministrul de Externe Antonio Tajani a anunțat oficial convocarea ambasadorului rus la Roma pentru a transmite protestul ferm al Italiei.

Potrivit mesajului transmis de Tajani, declarațiile făcute la televiziunea rusă sunt considerate „extrem de grave și ofensatoare”, iar guvernul italian și-a exprimat solidaritatea totală față de Giorgia Meloni.

Această mișcare diplomatică ridică și mai mult tensiunea dintre cele două capitale, într-un moment în care relațiile dintre Italia și Rusia sunt deja puternic afectate de sprijinul constant oferit de Roma Ucrainei.

Reacții din întreaga clasă politică italiană

Atacul mediatic lansat din Rusia a provocat un val de reacții în Italia, unde atât reprezentanții coaliției de guvernare, cât și lideri ai opoziției au condamnat ferm limbajul folosit.

Presa italiană notează că episodul este tratat ca o nouă escaladare a tensiunilor diplomatice dintre Roma și Moscova, mai ales în contextul conflictului din Ucraina și al poziționării clare a guvernului Meloni de partea Kievului.

Mai mult, președintele Italiei, Sergio Mattarella, i-a transmis premierului un mesaj de solidaritate și și-a exprimat indignarea față de cuvintele folosite de prezentatorul rus.

Replica Giorgiei Meloni

„Prin natura sa, un propagandist sârguincios al regimului nu poate oferi lecții nici de coerență, nici de libertate.

Dar aceste caricaturi cu siguranță nu ne vor schimba comportamentul.

Noi, spre deosebire de alții, nu avem obligații, nu avem stăpâni și nu acceptăm ordine.

Busola noastră rămâne una singură: interesele Italiei. Și vom continua să o urmăm cu mândrie, spre marea supărare a propagandiștilor de pretutindeni.”, a scris Giorgia Meloni pe pagina sa de socializare.