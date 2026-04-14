„Având în vedere situația actuală, guvernul a decis să suspende reînnoirea automată a acordului de apărare cu Israelul”, a anunțat premierul Giorgia Meloni la un eveniment piublic, citată de Agenția ANSA.

Ministrul Apărării, Guido Crosetto, i-a transmis omologului său israelian, Israel Katz, scrisoarea prin care este suspendat memorandumului Italia–Israel.

Memorandumul stabilea cadrul cooperării în domeniul apărării, inclusiv schimbul de materiale militare și cercetarea tehnologică în cadrul forțelor armate. Documentul prevedea un reînnoire la fiecare cinci ani și a intrat în vigoare la 13 aprilie 2016.

Premierul a comentat și declarațiile lui Donald Trump despre papa Leone al XIV-lea, afirmând că acestea au fost „inacceptabile” și reiterându-și solidaritatea față de Suveranul Pontif. Meloni a adăugat că nu s-ar simți confortabil într-o societate în care liderii religioși urmează directivele liderilor politici.

La nivel internațional, premierul a subliniat necesitatea continuării eforturilor diplomatice pentru avansarea negocierilor de pace, stabilizarea situației și redeschiderea strâmtorii — esențială pentru transportul de carburanți și fertilizanți.