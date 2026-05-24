Trump se afla în Biroul Oval, lucrând la dosarul Iranului, când un bărbat a deschis focul în fața Casei Albe

Un tânăr de 21 de ani, Nasire Best, a deschis focul sâmbătă seară asupra unui punct de control de securitate din apropierea Casei Albe din Washington și a fost ucis de agenții Serviciului Secret care au ripostat, potrivit autorităților.

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 18:00, în timp ce președintele Donald Trump se afla în Biroul Oval, lucrând la dosarul Iranului.

Nasire Best fusese văzut plimbându-se în apropierea Casei Albe înainte de a se apropia de clădire și de a trage asupra postului de control, informează New York Post. Potrivit surselor citate, suspectul se considera Iisus Hristos.

Trump, imperturbabil în fața incidentului, a continuat să se concentreze asupra situației din Orientul Mijlociu. La ora 21:30, ora locală din Washington (04:30, ora României), Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe, a transmis un mesaj pe platforma X, fără a face referire directă la incident.

„Este ora 21:30 într-o sâmbătă seara, iar președintele Trump se află încă în Biroul Oval, muncind din greu pentru poporul american. Este pur și simplu unic în felul său”, a scris Cheung.