Trump se afla în Biroul Oval, lucrând la dosarul Iranului, când un bărbat a deschis focul în fața Casei Albe
Donald Trump, președintele SUA
Un tânăr de 21 de ani, Nasire Best, a deschis focul sâmbătă seară asupra unui punct de control de securitate din apropierea Casei Albe din Washington și a fost ucis de agenții Serviciului Secret care au ripostat, potrivit autorităților.
Incidentul a avut loc în jurul orei locale 18:00, în timp ce președintele Donald Trump se afla în Biroul Oval, lucrând la dosarul Iranului.
Nasire Best fusese văzut plimbându-se în apropierea Casei Albe înainte de a se apropia de clădire și de a trage asupra postului de control, informează New York Post. Potrivit surselor citate, suspectul se considera Iisus Hristos.
Trump, imperturbabil în fața incidentului, a continuat să se concentreze asupra situației din Orientul Mijlociu. La ora 21:30, ora locală din Washington (04:30, ora României), Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe, a transmis un mesaj pe platforma X, fără a face referire directă la incident.
„Este ora 21:30 într-o sâmbătă seara, iar președintele Trump se află încă în Biroul Oval, muncind din greu pentru poporul american. Este pur și simplu unic în felul său”, a scris Cheung.
Citește și:
- 10:48 - Transmisiune specială de la cea mai mare companie de AI din lume. Controversele din jurul gigantului chinez
- 10:33 - Mitică Dragomir, previziunea momentului: „Predoiu sau Grindeanu, unul dintre ei va fi premier. Bolojan și USR l-au trădat pe Nicușor Dan”
- 10:23 - Cine răspunde pentru revizia liftului de la Ministerul Transporturilor care putea ucide 7 persoane. Suspiciuni grave după accident
- 10:12 - Accident grav în Neamț. Doi răniți și patru mașini avariate, după ce un TIR a spulberat o mașină neasigurată la viraj - FOTO
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News