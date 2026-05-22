Ploile abundente provoacă probleme în Buzău: alunecări de teren, drumuri afectate și familii amenințate de izolare

Ploile abundente din ultimele zile au produs pagube în mai multe localități din județul Buzău, unde au fost semnalate alunecări de teren și distrugeri ale infrastructurii rutiere. Autoritățile avertizează că mai multe familii riscă să rămână izolate, în timp ce situația este monitorizată permanent.

Potrivit Prefecturii Buzău, în localitatea Berca, satul Pleşeşti, pe strada Hotărasa, o alunecare de teren s-a produs pe o porțiune de aproximativ șase metri, afectând inclusiv conducta de alimentare cu apă. Dacă fenomenul se extinde, șapte familii ar putea rămâne fără acces rutier.

Probleme au fost semnalate și în comuna Merei, satul Valea Puţului, unde două drumuri sătești au fost afectate pe o distanță totală de aproximativ 3,5 kilometri.

În comuna Cănești, ploile căzute în perioada 11–17 mai au afectat drumul județean DJ 102 F pe o lungime de șase kilometri. Tot aici, o alunecare de teren mai veche s-a reactivat și amenință o locuință din satul Cănești.

La Chiliile, același drum județean DJ 102 F a fost afectat pe aproximativ 7,5 kilometri. În plus, drumul sătesc DS 7 a suferit degradări pe o distanță de 1,5 kilometri, iar un podeț a fost colmatat.

Și comuna Scorțoasa se confruntă cu probleme în mai multe sate. Precipitațiile au afectat drumuri județene, comunale și sătești în localitățile Gura Văii, Policiori, Plopeasa de Sus, Scorțoasa, Balta Tocila, Deleni, Plopeasa de Jos, Dalma, Golu Grabicina și Grabicina de Jos, pe zeci de kilometri cumulați.