Accident feroviar în Giurgiu: un tren marfar a lovit o cisternă încărcată cu motorină. Sunt scurgeri de lichid

Sursă: Realitatea.net

Un accident feroviar s-a produs vineri în județul Giurgiu, după ce un tren marfar a lovit o cisternă încărcată cu motorină. În urma impactului, atât locomotiva

Potrivit ISU Giurgiu, trenul era format dintr-o locomotivă și trei vagoane, toate încărcate cu motorină. Centrul Infotrafic din cadrul Poliției Române a anunțat că traficul rutier a fost oprit pe DN 5C Giurgiu – Zimnicea, în apropierea municipiului Giurgiu. Circulația este deviată pe DJ 504.

Motorina s-a scurs pe terasament și pe câmp

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu cu mai multe autospeciale, echipaje de poliție, reprezentanți ai Gărzii de Mediu și ai Sucursalei Regionale de Căi Ferate București. În urma coliziunii, au fost înregistrate scurgeri de motorină pe terasamentul căii ferate și pe câmp. Vagoanele trenului nu au fost afectate.

Șoferul cisternei și mecanicul locomotivei, monitorizați medical

Șoferul cisternei și mecanicul locomotivei au fost evaluați de echipajele medicale la locul incidentului. Pompierii au transmis că se asigură măsuri pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu, iar motorina urmează să fie transvazată într-o altă cisternă.