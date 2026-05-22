Bătaie generală în Centrul Vechi din București: Fanii ucraineni veniți la concertul lui M.K. s-au încăierat cu motocicliștii din clanul Gremium, în fața clubului Bastards

O confruntare violentă a avut loc în Centrul Vechi, pe strada Covaci, unde zeci de persoane s-au bătut în plină stradă, chiar în fața clubului Bastards. Conflictul s-a declanșat spontan între două grupuri. Pe de-o parte, mai mulți cetățeni ucraineni, sosiți în România pentru a asista la concertul artistului M.K., iar de cealaltă parte, cetățeni români, membri ai cunoscutului grup de motocicliști Gremium.

Cele două tabere au trecut rapid de la jigniri la violențe fizice, împingându-se și agresându-se reciproc în văzul trecătorilor. Intervenția promptă a echipajelor de jandarmi a făcut ca scandalul să nu degenereze într-o adevărată baie de sânge, forțele de ordine reușind să aplaneze conflictul și să îi despartă pe bătăuși.

Un rănit la spital și dosar penal pentru încăierare

În urma schimburilor dure de lovituri, un cetățean ucrainean a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență, fiind preluat de echipajele de prim-ajutor și transportat la Spitalul Universitar din București pentru investigații și tratament.

Oamenii legii au deschis deja o anchetă penală în acest caz. Pe numele celor implicați a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și încăierare.

Audieri maraton la Poliție

Toți participanții identificați în timpul violențelor au fost ridicați de jandarmi și conduși la sediul poliției. În acest moment, aceștia se află la Secția 27 (Secția Centrul Vechi - Universitate), unde sunt audiați de anchetatori pentru stabilirea gradului de participare a fiecăruia la scandal.

Autoritățile urmează să analizeze și imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă pentru a clarifica de la ce a pornit conflictul, urmând ca în scurt timp să fie dispuse măsurile preventive legale împotriva celor care au transformat zona pietonală într-un ring de box.

Reacția Jandarmeriei Române

„În contextul unei altercației care a avut loc în Centrul Vechi al Capitalei, Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București face următoarele precizări:

În această dimineață, în jurul orei 02:45, jandarmii au intervenit în zona unui club din Centrul Vechi, unde a izbucnit un conflict spontan între mai multe persoane.

La sosirea echipajelor, au fost identificate persoanele implicate și s-a procedat la restabilirea ordinii publice.

Întrucât persoanele implicate nu s-au conformat somațiilor legale adresate de jandarmi, a fost necesară folosirea mijloacelor din dotare pentru imobilizarea și încătușarea uneia dintre acestea.

Totodată, la fața locului a fost solicitat un echipaj medical, care a acordat îngrijiri medicale unui bărbat, care, ulterior a fost transportat la spital.

Ulterior, s-a relaționat cu polițiștii Secției 27, care au preluat cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.

Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București reafirmă faptul că misiunea forțelor de ordine este aceea de a preveni și gestiona orice situație care poate afecta ordinea și siguranța publică, intervențiile fiind realizate cu respectarea cadrului legal”, se arată în co unicatul jandarmeriei.