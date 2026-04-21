„Soldatul care a deteriorat simbolul creştin, precum şi cel care a fotografiat fapta, nu vor mai participa la operaţiunile de luptă şi vor executa 30 de zile de detenţie militară”, se arată într-un comunicat al armatei, citat de AFP

Fotografia, care a fost larg difuzată pe reţelele de socializare, arată un soldat lovind capul unei statui a lui Iisus răstignit, căzută de pe cruce, în satul maronit Debel, lângă graniţa cu Israelul.

Prim-ministrul israelian Benyamin Netanyahu a condamnat luni acest act „în cei mai fermi termeni”, iar armata a anunţat pe X că a înlocuit statuia deteriorată, „în deplină coordonare cu comunitatea locală din Debel” şi a publicat o fotografie care arată un nou Hristos pe cruce.