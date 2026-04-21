Anunțul a fost făcut marți, printr-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, și face parte din strategia mai amplă a Administrației Trump de revizuire a politicilor de vaccinare, potrivit Al Jazeera și Mediafax.

Hegseth a subliniat că măsura are în vedere și respectarea libertății religioase, afirmând că obligativitatea vaccinării antigripale pentru toți militarii, în orice context, este „prea largă și nerațională”.

„Profităm de acest moment pentru a renunța la orice obligații absurde și exagerate care nu fac decât să slăbească capacitățile noastre de luptă. În acest caz, aceasta include vaccinul antigripal universal și obligația din spatele acestuia. Ideea că un vaccin antigripal trebuie să fie obligatoriu pentru fiecare membru al serviciului militar, peste tot, în orice circumstanță, în orice moment, este pur și simplu prea largă și nerațională”, a declarat secretarul Apărării.

Decizia vine în contextul în care Administrația Trump a încadrat tot mai des refuzul vaccinării drept o chestiune personală, eliminând unele obligații legale în mai multe domenii, inclusiv în ceea ce privește vaccinarea copiilor.