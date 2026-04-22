Potrivit informaţiilor furnizate de IPJ Buzău, este vorba despre o coliziune între două autovehicule: o autospecială de poliţie şi un camion staţionat în zona acostamentului, pe acelaşi sens de mers.

Autospeciala de poliţie se deplasa pe direcţia Călţuna către Pogoanele, la volan aflându-se un poliţist în vârstă de 23 de ani, din Buzău.

În urma impactului, ambii ocupanţi ai autospecialei, membri ai echipajului mixt poliţist/jandarm, au fost răniţi.

Aceştia au fost preluaţi de ambulanţă şi transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale.

Poliţiştii au deschis un dosar penal şi continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul.