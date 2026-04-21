Subiectul a revenit în atenție în presa internațională în ultimele zile, după noi materiale despre eliminarea definitivă a bancnotei din circuitul bancar și despre faptul că aceasta continuă să fie distrusă pe măsură ce ajunge în bănci.

Bancnota care a devenit simbolul numerarului „greu”

Mult timp, bancnota de 500 de euro a fost văzută ca simbolul sumelor mari plătite cash. Valoarea foarte mare raportată la dimensiunea redusă a bancnotei a făcut-o extrem de practică pentru transportul unor sume uriașe.

În practică, milioane de euro puteau fi mutate într-o geantă mică sau chiar într-un plic mai mare, fără a atrage atenția.

Tocmai acest avantaj a transformat-o într-o preferată a rețelelor infracționale.

Potrivit explicațiilor oferite de Banca Centrală Europeană, decizia de retragere nu are legătură cu designul bancnotei, ci cu suspiciunile constante că facilita activități ilicite.

De ce i s-a spus „Bin Laden”

Anchetatorii și autoritățile europene i-au atribuit în timp porecla „Bin Laden”.

Denumirea nu are o legătură directă cu teroristul, ci cu faptul că bancnota era rar întâlnită în viața de zi cu zi, deși apărea frecvent în anchete privind criminalitatea organizată, evaziunea fiscală și finanțările ilegale.

Pe scurt, „toată lumea știa că există, dar aproape nimeni nu o vedea” în tranzacțiile obișnuite.

Europol a explicat încă din anii anteriori că bancnota de 500 de euro reprezenta peste 30% din valoarea totală a numerarului aflat în circulație, deși majoritatea cetățenilor nu o foloseau aproape niciodată.

Producția a fost oprită, iar acum continuă retragerea finală

Banca Centrală Europeană a decis oprirea producției și emiterii acestei bancnote încă din 2016, iar distribuirea ei a fost oprită complet în perioada 2018–2019.

Acum continuă faza finală: pe măsură ce bancnotele ajung în sistemul bancar, ele sunt retrase și scoase definitiv din uz.

Presa internațională a relatat recent că procesul continuă în toate statele zonei euro, inclusiv prin distrugerea bancnotelor care ajung la băncile centrale.

Ce se întâmplă dacă mai ai o bancnotă de 500 de euro acasă

Cei care mai dețin astfel de bancnote nu pierd banii.

Cupiura își păstrează integral valoarea și poate fi folosită în continuare pentru plăți, depuneri în cont sau schimb la băncile centrale naționale, fără limită de timp.

Prin această decizie, autoritățile europene încearcă să reducă spațiul de acțiune al economiei subterane și să facă mai dificil transportul unor sume mari de bani în afara circuitelor oficiale.

