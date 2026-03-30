În 2008, plățile cash reprezentau 83% din totalul tranzacțiilor. Până în 2023, această cotă a scăzut la 51% — o reducere semnificativă, dar care lasă în continuare Germania cu mult în urma altor state europene în privința adoptării plăților digitale. Acum, ceva se mișcă la nivel instituțional, iar impulsul vine din chiar inima sistemului financiar german.

Bundesbank propune eliminarea monedelor mici și rotunjirea automată

Forumul Național al Numerarului, inițiat de Bundesbank și reprezentând retaileri, asociații bancare și avocați ai consumatorilor, a cerut Ministerului Federal de Finanțe să susțină o reglementare legală de rotunjire a plăților în numerar. Propunerea vizează eliminarea monedelor de 1 și 2 cenți din circulație și introducerea unui sistem automat prin care orice sumă plătită cash să fie rotunjită la cel mai apropiat multiplu de 5 cenți, scrie WDR. Mecanismul este simplu: un produs de 4,99 euro ar costa 5 euro, unul de 4,96 euro ar deveni 4,95 euro, iar un bon de 2,02 euro s-ar achita cu exact 2 euro. Plățile cu cardul nu ar fi afectate — suma exactă rămâne valabilă în continuare.

De ce monedele mici au ajuns o povară pentru economia germană

Motivele care stau în spatele acestei propuneri sunt atât practice, cât și economice. Monedele de 1 și 2 cenți sunt tot mai rar utilizate în tranzacțiile zilnice, mulți consumatori le consideră incomode, iar tendința este ca ele să se acumuleze în portofele sau să rămână uitate prin sertare, ieșind astfel efectiv din circulație. Dincolo de inconveniența cotidiană, există și o problemă structurală: costul de producție al acestor monede depășește valoarea lor nominală, generând pierderi și ineficiență în sistemul monetar. Cu alte cuvinte, statul german cheltuiește mai mult ca să bată o monedă de un cent decât valorează acea monedă.

Explozia prețurilor la carburanți. Adevăratul motiv pentru care statul nu a luat măsuri la timp. Deputat USR: ”Vin străinii să profite” -VIDEO

Un model deja funcțional în șase țări europene

Soluția rotunjirii nu este o invenție germană. Finlanda rotunjește prin lege plățile în numerar la cea mai apropiată sumă de cinci cenți, iar reglementări similare sunt în vigoare în Țările de Jos, Slovacia, Irlanda, Italia, Belgia și Estonia. În toate aceste state, consumatorii s-au adaptat fără turbulențe majore, iar sistemul funcționează de ani buni fără contestații serioase.

Retailerii, îngrijorați de efectul psihologic al prețurilor care se termină în „,99"

Nu toată lumea primește propunerea cu entuziasm. Asociația Germană a Comerțului cu Amănuntul a atras atenția că eliminarea monedelor mici ar putea perturba strategiile de stabilire a prețurilor. Sumele care se termină cu „,99" au un efect psihologic puternic asupra cumpărătorilor, făcându-i să perceapă produsele ca mai ieftine decât sunt în realitate. Retailerii se tem că ajustarea obligatorie ar putea afecta vânzările, mai ales la produsele de larg consum.

56% dintre germani susțin schimbarea

Pe de altă parte, un sondaj recent arată că 56% dintre germani susțin eliminarea monedelor mici — o majoritate clară, chiar dacă nu zdrobitoare. Unele magazine din Renania de Nord-Westfalia au anticipat deja schimbarea: clienții pot rotunji voluntar bonul la casă, diferența mergând către organizații caritabile. Bundesbank speră că, odată adoptată reglementarea la nivel federal, întregul sistem de plăți în numerar va deveni mai simplu, mai rapid și mai puțin costisitor. Rămâne de văzut dacă Ministerul Finanțelor va transforma propunerea în lege și când anume germanul care plătește cu bancnota de 5 euro va primi rest fără să mai numere cenți mărunți pe palmă.

De la 1 aprilie dispare plafonarea prețurilor la alimentele de bază. Lista produselor care ar putea deveni mai scumpe