Cerințele de bază pentru călătoria cu animalele de companie vor rămâne practic neschimbate odată cu noile reglementări, adică vor continua să fie esențiale microcipul, pașaportul european pentru animale de companie sau vaccinul antirabic valabil.



Cu toate acestea, Regulamentul 2026/131 clarifică și consolidează aplicarea controalelor asupra deplasării animalelor între statele membre, în special în ceea ce privește identitatea animalului, documentația care îl însoțește și respectarea condițiilor aplicabile.



De exemplu, normele actualizate clarifică faptul că se permite călătoria un maximum cinci animale de companie pe vehicul și explică condițiile ce trebuie îndeplinite pentru tranzitul animalelor de companie prin UE dintr-o țară care nu face parte din Uniune către alta.

În plus, sunt descrise procedurile ce trebui urmate dacă unui animal de companie i se refuză intrarea într-o țară care nu aparține UE și trebuie returnat.



Normele actualizate consolidează, de asemenea, cerințele privind identificarea animalelor de companie, specificând informațiile pe care trebuie să le conțină documentele de identificare, precum codul țării de origine al animalului de companie.



Deși majoritatea noilor cerințe intră în vigoare miercuri, unele modificări vor fi introduse treptat, a precizat Comisia Europeană într-un comunicat.



Noile certificate sanitare pentru animale trebuie utilizate începând cu 1 octombrie 2026, în timp ce noile cerințe de identificare și pașapoartele actualizate vor fi obligatorii abia de la 1 ianuarie 2028.

