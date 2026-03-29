Femeia a povestit, în exclusivitate, pentru REALITATEA PLUS, situația disperată cu care se confruntă. Problema persistă de cinci luni, însă până în prezent nu a fost găsită nicio soluție, mai spune aceasta.

Mărturii dramatice din blocul groazei

Întregul tavan al blocului din Galați, de la etajul 7, este afectat de infiltrații grave. Este vorba despre un proiect de reabilitare în valoare de aproximativ 7 milioane de lei, realizat din fonduri europene, în colaborare cu asociația de proprietari.

Problemele au început în luna noiembrie, odată cu lucrările la acoperișul blocului. Aurelia Grosu, o locatară a blocului inundat, a vorbit, în exclusivitate, pentru REALITATEA PLUS, despre situația dramatică cu care se confruntă.

Firma de construcții care se ocupă de lucrare a încercat să remedieze problema, însă, fără succes, mai spune femeia.

Femeia afirmă că situația îi provoacă stres și că nu poate să își părăsească domiciliul de teama unei posibile inundații. Ba mai mult, aceasta spune că a fost nevoită să amâne o operație la genunchi din cauza situației în care se află.

În luna februarie, când blocul a fost și atunci afectat de vremea extremă, Primăria Galați spunea că firma de construcții este obligată să remedieze problemele apărute pe propria cheltuială.