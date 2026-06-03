De la creștere, la scădere. BERD revizuiește prognoza pentru economia României

Sursă: Realitatea.Net

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și-a înrăutățit prognoza pentru economia României în anul 2026, estimând în prezent o contracție de 0,2% a Produsului Intern Brut (PIB), conform celui mai recent raport al instituției.

Această nouă estimare reprezintă o revizuire majoră în scădere față de prognoza anterioară din luna februarie, când instituția financiară internațională anticipa o creștere economică de 1,2% pentru România în 2026.

Factorii care au determinat revizuirea Conform analizei BERD, trecerea de la un scenariu de creștere la unul de declin economic este justificată de o serie de evoluții negative înregistrate la începutul anului:

Contractarea economiei în primul trimestru al anului 2026.

Scăderea consumului gospodăriilor , determinată de erodarea veniturilor reale și de inflația persistentă.

O evoluție mai slabă a producției industriale , care continuă să pună presiune pe activitatea economică generală.

De asemenea, raportul menționează că cheltuielile de consum privat vor rămâne limitate pe termen mediu din cauza ajustărilor fiscale necesare și a inflației ridicate. În schimb, investițiile reprezintă principalul factor care ar putea susține economia, cu condiția ca România să aibă o rată ridicată de absorbție a fondurilor europene din Mecanismul de Redresare și Reziliență (PNRR) și ca încrederea companiilor să se îmbunătățească.

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