De la creștere, la scădere. BERD revizuiește prognoza pentru economia României
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Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și-a înrăutățit prognoza pentru economia României în anul 2026, estimând în prezent o contracție de 0,2% a Produsului Intern Brut (PIB), conform celui mai recent raport al instituției.
Această nouă estimare reprezintă o revizuire majoră în scădere față de prognoza anterioară din luna februarie, când instituția financiară internațională anticipa o creștere economică de 1,2% pentru România în 2026.
Factorii care au determinat revizuirea Conform analizei BERD, trecerea de la un scenariu de creștere la unul de declin economic este justificată de o serie de evoluții negative înregistrate la începutul anului:
Contractarea economiei în primul trimestru al anului 2026.
Scăderea consumului gospodăriilor, determinată de erodarea veniturilor reale și de inflația persistentă.
O evoluție mai slabă a producției industriale, care continuă să pună presiune pe activitatea economică generală.
De asemenea, raportul menționează că cheltuielile de consum privat vor rămâne limitate pe termen mediu din cauza ajustărilor fiscale necesare și a inflației ridicate. În schimb, investițiile reprezintă principalul factor care ar putea susține economia, cu condiția ca România să aibă o rată ridicată de absorbție a fondurilor europene din Mecanismul de Redresare și Reziliență (PNRR) și ca încrederea companiilor să se îmbunătățească.
Evoluția din 2025 și perspectivele pentru 2027
Anul 2025: BERD arată că economia României a înregistrat o creștere estimată la 0,7% în 2025 (un ritm similar cu cel din 2024), însă structura acestei creșteri s-a deteriorat din cauza stagnării consumului privat. Salariile reale au cunoscut o inversare bruscă, trecând de la un avans de 8% în 2024 la o scădere de 5% la jumătatea anului trecut.
Anul 2027: Pentru anul 2027, instituția financiară estimează o revenire pe creștere a economiei românești, anticipând un avans al PIB de 1,8%. Totuși, și această cifră a fost revizuită în scădere față de estimarea anterioară, care prognoza o creștere de 2,2%.
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