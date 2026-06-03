Scene de vandalism la o primărie din Caraș-Severin. Un bărbat a distrus 80 de geamuri și uși ale clădirii aflate în renovare

Sursă: Realitatea.net

Un bărbat în vârstă de 40 de ani a provocat distrugeri importante la sediul primăriei. Potrivit primelor informații, acesta ar fi acționat pe fondul nemulțumirilor față de administrația locală și a atacat clădirea cu obiecte dure, provocând pagube considerabile.

Autoritățile au intervenit rapid, iar cazul este acum investigat într-un dosar penal pentru distrugere.

Aproximativ 80 de geamuri și elemente vitrate, făcute țăndări

Potrivit reprezentanților administrației locale, bărbatul a ajuns în apropierea clădirii și a început să lovească repetat ferestrele și ușile din sticlă. Pentru a provoca distrugerile, acesta ar fi folosit o lopată și un par.

În doar câteva momente , fațada și o parte din interiorul imobilului au fost afectate, iar cioburile rezultate în urma spargerii geamurilor s-au împrăștiat pe o suprafață extinsă.

Primarul localității a declarat că aproximativ 80 de geamuri și alte elemente vitrate au fost distruse, imaginea de la fața locului fiind una impresionantă din cauza amplorii pagubelor.

Clădirea era în renovare în momentul incidentului

Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma actului de vandalism. Un aspect important este faptul că sediul administrativ nu era utilizat la momentul producerii incidentului.

Imobilul se află într-un proces de renovare, iar activitatea funcționarilor publici fusese relocată temporar. Astfel, nu au existat persoane în interiorul clădirii care să fie expuse pericolului în timpul atacului.

Autoritățile consideră că lipsa personalului din clădire a prevenit o posibilă tragedie.

Suspectul a fost identificat și transportat la spital

După primirea apelului de urgență, polițiștii s-au deplasat la fața locului și au reușit să îl identifice într-un timp scurt pe presupusul autor al distrugerilor.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, este vorba despre un localnic cunoscut în comunitate, despre care există indicii că s-ar confrunta cu anumite probleme medicale.

După intervenția echipajelor, bărbatul a fost transportat la o unitate medicală pentru evaluare și acordarea îngrijirilor necesare.

Dosar penal și evaluarea prejudiciului

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de distrugere și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

În paralel, reprezentanții administrației locale urmează să realizeze o evaluare completă a pagubelor. Primele estimări indică însă un prejudiciu important, având în vedere numărul mare de geamuri și uși afectate.

Ancheta va stabili atât valoarea exactă a daunelor, cât și eventualele măsuri care vor fi dispuse în acest caz.