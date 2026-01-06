Ce au transmis oamenii legii?

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, cei trei suspecți, cu vârste cuprinse între 22 și 54 de ani, sunt cercetați pentru mai multe infracțiuni, printre care violare de domiciliu, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Evenimentul a avut loc pe 5 ianuarie, în jurul prânzului, când polițiștii Secției 1 din cadrul Poliției Municipiului Constanța au fost alertați printr-un apel care semnala un conflict în desfășurare într-o curte din oraș. Ajunși la fața locului, agenții au constatat că sesizarea se confirmă.

Din primele verificări a reieșit că, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi, cei trei bărbați ar fi intrat neautorizat în curtea imobilului, unde ar fi provocat scandal și ar fi spart mai multe geamuri ale locuinței, creând panică în zonă.

În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus reținerea celor trei pentru 24 de ore. Aceștia urmează să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, unde procurorii vor decide asupra măsurilor preventive ce se impun.

Ancheta este în desfășurare, urmând să fie stabilite cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs incidentul.