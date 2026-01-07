Cum s-a produs incidentul?

Alarma a fost dată de un martor care a observat autoturismul căzut în râu și a sunat imediat la numărul unic de urgență 112. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj a trimis de urgență la fața locului pompieri specializați în intervenții acvatice, fiind alertate, totodată, echipaje de Poliție, Salvamont și Ambulanță.

În interiorul mașinii se afla o singură persoană, conducătoarea auto, care a fost extrasă de pompieri în condiții dificile. După salvare, femeia a fost preluată de un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Gorj, medicii constatând că aceasta suferea de hipotermie severă.

Operațiunea a continuat cu acțiuni pentru recuperarea autoturismului din albia râului. La solicitarea Inspectoratului Județean de Poliție Gorj, salvatori din cadrul Serviciului Salvamont al Consiliului Județean Gorj au intervenit alături de pompieri pentru sprijin tehnic și logistic.

Cauzele producerii incidentului urmează să fie stabilite de polițiști, care au deschis o anchetă în acest caz.