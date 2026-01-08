Eforturile diplomatice ale administrației Trump pentru încetarea conflictului din Ucraina au atins un prag critic la Paris, unde emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au deschis un canal de comunicare direct cu Moscova. După ce au finalizat negocierile cu Kievul asupra marii majorități a punctelor din planul de pace, oficialii de la Casa Albă au căutat să obțină un răspuns neechivoc de la președintele rus Vladimir Putin. Până în prezent, Kremlinul a păstrat o tăcere strategică, fără a oferi semne publice că ar fi dispus să accepte termenii agreați deja de Statele Unite și Ucraina.

Prezența lui Kirill Dmitriev în proximitatea Ambasadei SUA de pe Rue du Faubourg Saint-Honoré, semnalată inițial de publicația Le Monde, confirmă faptul că discuțiile au trecut la nivelul detaliilor tehnice cu partea rusă. Această întâlnire confidențială a survenit imediat după un maraton diplomatic de două zile, în care Witkoff și Kushner s-au consultat cu Volodimir Zelenski și cu liderii marilor puteri europene — Franța, Germania și Regatul Unit. Discuțiile s-au concentrat pe cele mai sensibile aspecte ale conflictului: natura garanțiilor de securitate pentru Ucraina și eventualele concesii teritoriale pe care Kievul ar fi dispus să le accepte în regiunea Donbas.

Președintele Zelenski a confirmat joi, 8 ianuarie, că arhitectura acordului de securitate cu Statele Unite este „în esență gata de finalizare”, subliniind că partea ucraineană a prezentat deja opțiuni concrete pentru soluționarea disputelor teritoriale. Deși Kievul a fost informat oficial despre contactele directe dintre Washington și Moscova pe marginea acestei propuneri, Zelenski a insistat pe necesitatea menținerii unei presiuni constante asupra Rusiei pentru a asigura succesul negocierilor.

Perspectiva unei soluționări rapide este întărită de posibilitatea unei vizite de stat a lui Volodimir Zelenski în SUA chiar săptămâna viitoare, unde ar urma să semneze acordul final alături de Donald Trump. O altă variantă luată în calcul de echipele diplomatice este o întâlnire la nivel înalt în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, eveniment ce ar putea deveni scena celei mai importante semnări de tratat de pace din istoria recentă a Europei.