Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat, vineri, că două persoane, de 46 de ani şi de 54 de ani, sunt cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, folosirea la autoritatea vamală a documentelor vamale falsificate, complicitate la folosirea la autoritatea vamală a documentelor vamale falsificate, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată şi acces ilegal la un sistem informatic.

Anchetatorii au precizat că, anul trecut, cele două persoane au aderat la o grupare de criminalitate organizată, care a fost destructurată în luna octombrie a anului trecut. În acest mod, cele două persoane au vrut să obţină beneficii materiale din transportul ilegal de ţigarete fără timbru fiscal de accizare românesc sau european şi a frunzelor de tutun, fără acte de provenienţă/trasabilitate pentru a-l exporta în alte zone.

”Astfel, cercetările au reliefat că persoana de 54 de ani, în calitate de comisionar vamal, utilizând credenţialele unei alte persoane, ar fi implementat în sistemul vamal al Biroului Vamal de Frontieră Constanţa documente comerciale false, pe baza cărora gruparea de criminalitate organizată ar fi obţinut liber de vamă pentru export, în Israel, a unei cantităţi de peste 15 tone de frunze de tutun”, informează poliţiştii.

Ei au menţionat că cealaltă persoană, în vârstă de 46 de ani, administrator al unei societăţii de depozitare cu punct de lucru în Portul Constanţa, ar fi permis introducerea în depozit a frunzelor de tutun fără întocmirea documentelor obligatorii de recepţie, de transport şi fără înscrierea reală a mărfii în evidenţele societăţii.

Anchetatorii au precizat că în acest mod ”ar fi asigurat cadrul logistic necesar pentru ca, în procedura de export, să fie depuse la autoritatea vamală documente comerciale falsificate, în baza cărora s-ar fi obţinut liberul de export al cantităţii de frunze de tutun”.

Inițial, cele două persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, fiind prezentate apoi Tribunalului Constanţa care a decis arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.