Fără apă caldă, dar și fără plată. Anunțul ministrului Energiei pentru mii de bucureșteni afectați de avarii

Avarie RADET (arhivă)
Avarie RADET (arhivă)

Peste 3.000 de blocuri din Capitală continuă să sufere de frig și lipsa apei calde, chiar dacă avaria majoră de la CET Sud a fost remediată. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, atrage atenția că rețelele de distribuție extrem de uzate împiedică reluarea furnizării și a anunțat că poartă discuții cu primarul general, Ciprian Ciucu, pentru a asigura cetățenii că nu vor fi facturați pentru servicii de care nu au beneficiat.

Peste 3.000 de blocuri din București rămân în continuare fără confort termic, în ciuda faptului că avaria majoră de la CET Sud a fost remediată vineri, în jurul orei 14:30. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a precizat la Antena 3 CNN că, deși ELCEN produce și livrează agent termic la parametri optimi de temperatură și presiune, rețeaua de distribuție a Capitalei, cu o vechime de peste 40-50 de ani, nu poate susține fluxul din cauza pierderilor masive. Potrivit oficialului, cantitatea de energie care se scurge zilnic prin țevile sparte ar fi suficientă pentru a încălzi aproximativ 75.000 de apartamente.

În acest context critic, a fost convocat Comandamentul de iarnă, iar ministrul Energiei colaborează direct cu primarul general, Ciprian Ciucu, pentru a sincroniza activitatea dintre ELCEN și Termoenergetica. Bogdan Ivan a subliniat că este inacceptabil ca o metropolă europeană să se confrunte cu astfel de privări în plină iarnă, însă a avertizat că problema este una sistemică, nerezolvată de 35 de ani, și nu poate fi remediată integral în câteva săptămâni.

O prioritate a discuțiilor dintre Ministerul Energiei și Primăria Capitalei o reprezintă protejarea cetățenilor de costuri nejustificate. Ministrul a dat asigurări că se caută o formulă legală prin care bucureștenii să nu fie facturați pentru perioadele în care apa caldă și căldura au lipsit, considerând această măsură drept una de bun-simț.

De asemenea, oficialul a punctat povara financiară uriașă pe care sistemul o pune pe bugetul local: anual, Primăria București subvenționează 75% din costul gigacaloriei, adică aproximativ 300 de milioane de euro. Bogdan Ivan a concluzionat că, dacă aceste fonduri ar fi fost direcționate în ultimele decenii către modernizarea magistralelor de transport, pierderile actuale, care ajung și la 40% din agentul termic produs, ar fi fost evitate, asigurând un sistem stabil pentru consumatori.