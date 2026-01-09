Peste 3.000 de blocuri din București rămân în continuare fără confort termic, în ciuda faptului că avaria majoră de la CET Sud a fost remediată vineri, în jurul orei 14:30. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a precizat la Antena 3 CNN că, deși ELCEN produce și livrează agent termic la parametri optimi de temperatură și presiune, rețeaua de distribuție a Capitalei, cu o vechime de peste 40-50 de ani, nu poate susține fluxul din cauza pierderilor masive. Potrivit oficialului, cantitatea de energie care se scurge zilnic prin țevile sparte ar fi suficientă pentru a încălzi aproximativ 75.000 de apartamente.

În acest context critic, a fost convocat Comandamentul de iarnă, iar ministrul Energiei colaborează direct cu primarul general, Ciprian Ciucu, pentru a sincroniza activitatea dintre ELCEN și Termoenergetica. Bogdan Ivan a subliniat că este inacceptabil ca o metropolă europeană să se confrunte cu astfel de privări în plină iarnă, însă a avertizat că problema este una sistemică, nerezolvată de 35 de ani, și nu poate fi remediată integral în câteva săptămâni.

O prioritate a discuțiilor dintre Ministerul Energiei și Primăria Capitalei o reprezintă protejarea cetățenilor de costuri nejustificate. Ministrul a dat asigurări că se caută o formulă legală prin care bucureștenii să nu fie facturați pentru perioadele în care apa caldă și căldura au lipsit, considerând această măsură drept una de bun-simț.

De asemenea, oficialul a punctat povara financiară uriașă pe care sistemul o pune pe bugetul local: anual, Primăria București subvenționează 75% din costul gigacaloriei, adică aproximativ 300 de milioane de euro. Bogdan Ivan a concluzionat că, dacă aceste fonduri ar fi fost direcționate în ultimele decenii către modernizarea magistralelor de transport, pierderile actuale, care ajung și la 40% din agentul termic produs, ar fi fost evitate, asigurând un sistem stabil pentru consumatori.